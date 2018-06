Así fue el desfile sin modelos en Arabia Saudita

¿Una pasarela o un espectáculo terrorífico? Esa es la pregunta. Un desfile de moda en Arabia Saudita se volvió viral en las redes sociales tras usar drones en lugar de modelos en la pasarela. Increíble, pero cierto.

Según CNN, el evento se lleva a cabo todos los años por la fiesta musulmana del Ramadán, en el hotel Hilton, y este año, el equipo del desfile decidió darle un toque distinto a la gala. En lugar de mujeres que luzcan la ropa, usaron drones que desfilaron cual fantasmas en una fiesta de Halloween.

El resultado parece no haber sido el esperado, pues se han suscitado muchas críticas al respecto. “Está bien darle la vuelta a las cosas y pensar ideas nuevas. Intentaron hacer algo diferente y ‘fashion’ de un modo muy creativo. Sin embargo, este no es un desfile que me gustaría ver otra vez. Cuando tú ves ropa vacía volando por el aire el resultado no es atractivo ni bonito. No hace que tengas ganas de probarte el vestido que acabas de ver”, dijo Alia Khan, directora del Islamic Fashion & Design Council a CNN.

Y tú, ¿que piensas? Mira el video de lo sucedido a continuación y saca tus propias conclusiones.

عرض أشباح في السعودية .. قصدي أزياء 😂 pic.twitter.com/xtJHGGtdwo — جالينـــــــوس (@ilxooli) 7 de junio de 2018