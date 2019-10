Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. No es un día común, pues es una gran oportunidad para poder ver la realidad peruana y sobre todo para generar consciencia. Las niñas son el futuro del país, es por eso que debemos inculcarles valores, protegerlas y empoderarlas. Cada año en este día debemos dejar de avanzar a pasos flemáticos, sino agigantados.

Para esta nota, niñas de entre 8 a 13 años nos cuentan cuáles son sus curiosidades e intereses hacia el futuro. Entre los temas, está la preocupación por la situación que atraviesa el país, como de las carreras profesionales que desean conocer para ser exitosas. Para ello, especialistas responden a todas sus inquietudes.

Giorgia Valentina de 12 años. Pregunta: Hay muchos profesionales peruanos que son muy buenos y no tienen trabajos seguros. Sin embargo, hay migrantes venezolanos que les facilitan más el trabajo, pero con menores sueldos. ¿Por qué permiten eso hoy en día?

Responde Gisella Lopez - periodista de la sección “Mundo” del diario El Comercio

La migración es un gran desafío que tiene el Perú y el resto de países latinoamericanos a donde llegan los venezolanos que huyen de la caótica situación económica de su país.Este reto no es sencillo para ninguna de las partes. Para los migrantes es difícil ajustarse a un nuevo país y una nueva realidad, y para los peruanos también es complejo adecuarse. Pero lo importante es analizar la migración desde la aceptación, la tolerancia y la competitividad. Si los trabajadores y profesionales peruanos son buenos y competitivos, seguirán siendo el puntal de nuestra economía.

Diversos estudios en el mundo señalan que la migración (que ocurre en muchísimos países) trae más competencia, a la vez que aumenta la producción y el bienestar. Muchos venezolanos profesionales actualmente trabajan como vigilantes, meseros o ambulantes, pero son los trabajos que están aceptando para poder conseguir recursos. Es lo mismo que pasa con muchos peruanos que trabajan fuera del país, que tienen que empezar desde abajo para poder tener éxito. Y ese éxito repercute en la calidad de vida del país.

Marely de 12 años. Pregunta: Cada vez que veo las noticias hay muchos robos y muertes ¿Cómo estará el Perú en algunos años?

Responde Graciela Villasis - jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio

No va por buen camino, mientras los medios de comunicación den prioridad a este tipo de información, mientras se siga transmitiendo lo morboso, me refiero a que al informar este tipo de noticias, privilegian lo malo, en vez de dar mejores contenidos. Nos estamos yendo por un camino malo, en el sentido de que nuestra sociedad cada día estará más enferma y de alguna manera vamos a acostumbrarnos a que lo trágico sea parte de nuestra realidad.

Como medios de comunicación no contribuyen a mejorar a la sociedad ni a educarla, porque les enseñan a los ciudadanos que lo malo es cotidiano y así las personas se acostumbrarán a dicho contenido. En general, deberíamos hacer una reflexión como medios de comunicación, no solo los periodistas sino los dueños o productores y cambiar esto por el futuro de nuestro niños. Ese tipo de noticias generan más expectativas, mayores niveles de rating y los medios de comunicación, especialmente los masivos como la televisión, buscan lucrar con ello. Siendo honestos no veo mucha esperanza de cambio.

Belén Zárate de 13 años. Pregunta: ¿Qué se necesita para llegar a ser una voleibolista profesional?

Responde Raffaella Camet Bertello - voleibolista profesional.

Así como todo en la vida, tanto en el trabajo como en el deporte necesitas empeño, pasión, disciplina y trabajo duro. De hecho, algunas veces el físico puede ser de gran ayuda pero eso no es tan importante; por ejemplo, todo es mejor si eres alta, pero si eres baja también, pues se puede compensar siendo libero o armadora. Es cuestión de trabajar en el físico un montón y al final compensar eso. No todo se basa en ello; si bien es cierto ayuda, pero con ganas y trabajo duro se puede ser la mejor voleibolista.

También, le diría a las niñas que disfruten de esa etapa, ya que es algo increíble y qué mejor que hacerlo con el deporte. Todas las mujeres podemos, de hecho el mundo cada vez avanza mucho más en lo que es la igualdad de género. Por ejemplo, en la época de nuestros padres, no se veía a las mujeres ejercer puestos de poder o si lo hacían, eran muy juzgadas. Ahora, estamos construyendo un mundo con más igualdad. Ellas deben aprovechar esa oportunidad y gozar de ser niñas, porque no dura para siempre.

Luciana Espinoza de 12 años. Pregunta: Quisiera ser una abogada exitosa, pero quiero saber cuáles son las cualidades qué debería tener para ser la mejor.

Responde Josefina Miro Quesada - Abogada y periodista

Si habría que elegir tres cualidades, el primero sería ser buena persona. Un buen abogado y un profesional en general, no podría ser exitoso si antes no es una buena persona y por ello me refiero a una integridad y probidad ética de correspondencia de reciprocidad y trato digno entre las personas. El segundo, es que un abogado tiene que ser justo y por justicia entiéndase de dar a cada quien lo que le corresponde, y desde mi perspectiva, sería garantizar una igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos.

El buen abogado tiene que ser justo, en la medida que tiene que abogar por materializar y alcanzar esa igualdad en el ejercicio del derecho de las personas. La profesión que realiza tiene que estar dirigida en lograr esa mayor igualdad entre las personas, pero siempre que no vulnere la libertad. Tiene que haber un justo balance.

El tercero, es que el abogado tiene que ser sencillo y humilde, es decir, dentro del gremio hay cierta soberbia porque somos conocedores de un núcleo de información de élite que nos da cierto prestigio y ese acceso privilegiado a esa información hace que algunos se sientan en una posición de superioridad sobre otros. Ese ego, tiene que ser desterrado. Uno siempre tiene que tener lo pies en la tierra y tratar con absoluta horizontalidad a las personas a las que se les sirve y eso no solo tiene que ver con los que se trabaja, sino con todas las personas con las que se interactúa. Siempre con mucha humildad y respeto por el otro.

Briana Arbi de 12 años. Pregunta: Quiero estudiar fotografía. A qué país puedo ir para estudiar esa carrera o cómo me iría si estudio aquí.

Responde Gabriela Pinto - Fotógrafa profesional

Las grandes escuelas internacionales donde puedes estudiar, son las siguientes: Instituto de fotografía de New York (NYIP), Centro Internacional de fotografía y cine de Madrid (EFTI), British Academy of Photography de Londres (BAPH). Por otro lado, estudiar en Lima no es mala idea, y creo que desde un punto profesional, es una carrera que te permite tener versatilidad en cuanto a especializarte en lo que más te guste -lo irás viendo a lo largo de tu carrera- y eso te permitirá poder trabajar en cualquier parte del mundo haciendo lo que más te gusta.