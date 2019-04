Día Internacional del Libro Infantil: 9 obras que enseñarán a los niños a amar la lectura

Este 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, una fecha para fomentar la lectura entre niños y jóvenes.

En este día, te recomendamos nueve libros con historias que ayudarán a los niños a tener mayor interés por la lectura, potenciar su imaginación, valores e incluso mejorar su vocabulario.

1. Juano, el perro peruano de Claudia Paz y Andrea Paz/ Editorial Planeta Junior/ Edad: A partir de 5 años.

El libro de las hermanas Paz está conformado por ocho títulos que hablan de los animales más queridos por todos los niños. Son pequeñas historias contadas para niños que nos enseñan una serie de valores importantes en la educación de los más pequeños de casa.



Juano, el perro peruano. (Foto: Difusión) Juano, el perro peruano. (Foto: Difusión)

2. Churi de Christian Ayuni/ Editorial SM/ Edad: Desde los 7 años

Yakumama quiso tener un hijo humano; lo tuvo y lo llamó Churi, Hijo del Agua. Pero él sentía que ese no era su mundo y va en busca de algo más, un mundo que no conocía, pero que le parecía irresistible: el de los humanos, al que pertenecía él.



Churi. (Foto: Difusión) Churi. (Foto: Difusión)

3. Todos somos genios de José Arturo Torres y Andrew Maltés

Editorial: Planeta Junior /Edad: Desde los 12 años.

Es un libro para inspirar a grandes y chicos a creer que es posible construir un mundo mejor y alcanzar nuestros sueños. A través de la vida de treinta ganadores de los premios Nobel se evidencian los aportes que cada uno logró para la cultura y la ciencia.



Todos somos genios. (Foto: Difusión) Todos somos genios. (Foto: Difusión)

4. Las mariposas de Amanda de Isabel Menéndez/ Editorial: SM

Edad: Desde los 6 años.

Amanda tiene mariposas, mariposas de muchos colores que brotan de sus labios. Ella va por diferentes lugares regando su alegría y dejando coloridas mariposas a su paso. ¿Qué lugares visitará? ¿Has visto sus mariposas?



Las mariposas de Amanda. (Foto: Difusión) Las mariposas de Amanda. (Foto: Difusión)

5. Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow de Jessica Townsend / Editorial: Destino/ Edad: Desde los 7 años.

Morrigan es una niña lista y carismática, pero con unos padres poderosos que no le hacen ningún caso. Aunque eso no es lo peor, porque ella arrastra una maldición atroz que la condena a morir antes de cumplir once años. Entonces, un hombre misterioso se la lleva a Nevermoor en la vigilia de su cumpleaños. Allí Morrigan podrá burlar a la muerte y formar parte del grupo de los elegidos si consigue superar cuatro pruebas.



Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow. (Foto: Difusión) Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow. (Foto: Difusión)

6. Hola, miedo de Álvaro Robledo y Nobara Hayakawa/ Editorial: Planeta Junior/ Edad: Desde los 5 años.

Este libro busca, a través de pequeñas historias, ejemplos, y ejercicios prácticos, dar herramientas a los padres y a los más pequeños para aprender a convivir y a aceptar emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, el duelo o el fracaso.



Hola, miedo. (Foto: Difusión) Hola, miedo. (Foto: Difusión)

7. E.T. de Jim Thomas/ Editorial: SM/ Edad: Desde los 6 años.

Elliot buscaba un amigo y lo encontró. ¡Pero era del espacio exterior! Caramelos que desaparecen, una casa en el espacio, un teléfono improvisado, bicis que vuelan y una amistad inolvidable. Pero E.T. necesita volver a su casa antes de que sea demasiado tarde. ¿Podrá Elliot ayudarle?





E.T. (Foto: Difusión) E.T. (Foto: Difusión)

8. Ignacio y el árbol de Pedro Suárez Vértiz/ Editorial: Planeta Junior/ Edad: Desde los 7 años.

Ignacio es un niño muy sensible que tiene una conexión particular con la naturaleza. Vive al lado de un grande y hermoso parque que despierta su imaginación y curiosidad; en él cada día experimenta distintas aventuras.



Ignacio y el árbol. (Foto: Difusión) Ignacio y el árbol. (Foto: Difusión)

9. Ruidos en el sótano de Jorge Eslava/ Editorial: SM / Edad: Desde los 8 años.

Luciano es un niño solitario, que se refugia en sus libros y en sus fantasías. Su vida trascurre en la casona de sus abuelos, rodeado de artefactos extraños con los que inventa mil aventuras. Todo cambiará cuando empieza a oír unos extraños ruidos en el sótano. ¿Qué misterios se esconden bajo su casa?