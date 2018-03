Día de la Mujer: siete testimonios de peruanas que no se callan

Conversamos con Adriana Galbani, Pachi Valle Riestra, Cecilia Zero, Mariana de Althaus, Rossina Guerrero, Linda Lecca y Mariana Costa. Siete peruanas que a través de su trabajo y proyectos van en busca de una sociedad que deje de lado la discriminación y los estereotipos. ¡El momento es ahora!

Adriana Galbani / Diseñadora de interiores e ilustradora



“Ser mujer es complejo, biológica y socialmente. Es un conjunto de emociones intensas que van apareciendo a lo largo de nuestra vida y que vamos aprendiendo a llevar a través de los años. Pero son justamente esas cosas las que nos hacen ser más fuertes. Lo que más me gusta de ser mujer es tener una gran sensibilidad para todo lo que hago. Sentirse empoderada es decidir y no tener miedo a expresar tu opinión o denunciar lo que te parezca incorrecto o injusto. Y todo esto dentro de una sociedad machista, en la que muchas mujeres crecen inseguras de sí mismas. La gran mayoría, por no decir todas, sentimos el acoso diario, de diferentes maneras y en distintos grados, pero todas somos partícipes u observadoras de esta situación. Y esto tiene que cambiar”.



Pachi Valle Riestra / Bailarina y coreógrafa



“Amo ser quien soy. Y soy mujer. Así nací y, por suerte, siempre me he sentido muy bien y totalmente identificada con mi género. Quererse, gustarse y estar cómoda en la propia piel podría significar ser femenina en estos tiempos. Por eso, es importante para mí conseguir que mis alumnas se quieran y se sientan felices con quienes son. Como personaje público espero también haber contribuido. Considero que he sido bastante transparente con quien soy. No he hecho nada que para calzar en el molde de lo que se espera de una mujer, porque el que en una sociedad existan diversos tipos de mujeres es una manera de empoderarnos. A nuestra sociedad le falta muchísimo. Por un lado, creo que se ha logrado bastante, pero, por el otro, pienso que hay grupos poderosos e influyentes que son ultra conservadores y que nos quieren controlar”.



Cecilia Zero / Escritora, periodista y rockera



“Me gusta ser mujer por varias razones, pero la principal es porque poseemos un sexto sentido. Además, tenemos el poder de hacer diversas cosas ala vez, y de hacerlas bien. Por eso, los personajes de mis libros suelen ser niñas o adolescentes empoderadas, no creen en una hada madrina o en un príncipe salvador. Ser femenina no está enfocado en la apariencia, es tener una actitud luchadora en la vida, ser independiente y trabajadora. Es tener cultura e inspirar a otras mujeres a realizarse. Por eso, me motiva que, a través de mi trabajo, logre llevar un mensaje positivo a las nuevas generaciones que buscan justicia y oportunidades para todos”.



Mariana de Althaus / Directora de teatro y dramaturga



“Ser mujer en el Perú es crecer con cierta sospecha de que una es inferior e incapaz de realizar ciertas labores. Ser mujer es tener que enfrentar el doble de obstáculos que los hombres para convertirnos en profesionales. Ser mujer es luchar permanentemente contra un estado, una iglesia y unas reglas sociales que nos desamparan y nos dicen qué debemos hacer con nuestro cuerpo. Hay mucho por hacer para que las mujeres tengamos las mismas condiciones y derechos. Por eso, trato de no hacer diferencias en los mensajes que les doy a mis hijos. Al pequeño no le decimos que hay colores para hombres o mujeres; a la mayor le hacemos ver cuando hace algo guiada por estereotipos de género y, por supuesto, hablamos sobre la violencia hacia la mujer, la discriminación y la importancia del feminismo”.



Rossina Guerrero / Directora de incidencia política en Promsex



“El mundo está hecho para reforzar el machismo y el Perú nunca va a ser un país justo si no tenemos justicia reproductiva para las mujeres. Nosotras no perdemos la posibilidad de indignarnos, pero tampoco de celebrarnos. A pesar de las adversidades, administramos nuestras carencias de manera exitosa. En este sentido, el feminismo es necesario porque es la búsqueda de la igualdad para hombres y mujeres. Por eso, es importante aclarar que no es una amenaza; es una esperanza, porque todas aspiramos a un mundo en el que no tengamos que sufrir por nuestro género. En lo personal, mi lucha más grande es criar a mi hijo de ocho años como un hombre distinto y sensible que renuncie a sus privilegios. Mi meta siempre ha sido que podamos decidir a quién amar, qué estudiar, cuándo tener un hijo y cómo ejercer nuestra sexualidad, sin que se considerada como algo negativo”.



Linda Lecca / Boxeadora



“Si volviera a nacer, elegiría ser mujer. Somos guerreras, no en el sentido de poder golpear, sino de ser mentalmente fuertes. Salimos adelante con nuestro propio esfuerzo y trabajamos tenazmente por poder cumplir cualquier propósito. Este deporte me ha hecho una mujer más decidida y segura; por eso, disfruto entrenando a niños y niñas. Quiero que ellos conozcan la disciplina, la constancia y el compañerismo, y que descubran su talento a edad temprana. Que una campeona mundial te enseñe técnicas de boxeo es una gran oportunidad. Si yo la hubiera tenido, lo hubiera sido antes de los 24 años. A fines de marzo defenderé, por sexta vez, mi título de campeona mundial en la categoría supermosca por la Asociación Mundial de Boxeo. Ganar me dará la oportunidad de pelear en Estados Unidos y unificar el título por el Consejo Mundial de Boxeo. Todo es un proceso y avanzo poco a poco. Mi meta es retirarme como campeona”.



Mariana Costa Checa / Creadora de Laboratoria



Las mujeres llevamos, permanentemente, una responsabilidad grande sobre los hombros: ayudar a construir una sociedad que, en el futuro, nos dé mejores oportunidades. Definitivamente, hay mucho que hacer y hay que decir que la responsabilidad es compartida. Los hombres también deben poner de su parte. Tenemos el compromiso de lograr que exista una sociedad más equitativa. Mi trabajo, en particular, está vinculado a conseguir mayor equidad en la industria de tecnología. En Laboratoria buscamos que esta sea mucho más diversa, inclusiva y, por ende, competitiva, lo que beneficia a todos. En general, quien está al mando de las empresas y diseña las reglas del juego considera a menos mujeres, pero estoy convencida de que cuando en las más altas esferas del liderazgo tengamos a más profesionales mujeres, todo se transformará”.