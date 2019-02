San Valentín: enamora a tu pareja con estas deliciosas (y románticas) galletas 

A pocos días de celebrarse 'El día de los enamorados' estamos seguras que estás pensando cómo sorprender a tu pareja. Y si aún no has encontrado la respuesta, has llegado a la nota correcta.

Conversamos con el chef Victor Tarazona de Sugarlab, quien nos compartió la receta de unas deliciosas galletas de mantequilla decoradas con formas alusivas a esta fecha tan especial. Aquí te dejamos la receta, toma nota.

Ingredientes

225 gramos de mantequilla sin sal

150 gramos de azúcar en polvo

400 gramos de harina sin preparar

½ cucharaditas de sal

1 cucharadita de vainilla

1 huevo

Preparación

Pon la mantequilla en un tazón y llévala al microondas para suavizarla. Agrega el azúcar, harina, sal, vainilla, huevo y amasa.

Con cortadores dale forma a cada galleta, y colócalas en una bandeja para horno. Llévalas al horno por 12 minutos.



Decoración

¿Qué necesitas? 250 gramos de azúcar en polvo, 1 clara de huevo, colorantes y fondant.

Combina en un bowl, el azúcar en polvo y la clara de huevo hasta obtener una mezcla uniforme.



Estira y corta el fondant según la forma de las galletas que hayas elegido, ponlo encima y con una manga echa el glasé en cada detalle. Deja que seque y ¡listo!

Dato: La pastelería Sugarlab está ubicada en la avenida Petit Thouars 4396, Miraflores.