Todo lo que se sabe de la secuela de "El diablo viste a la moda"

Para todo 'fashionista' consumado la historia de "El diablo viste a la moda" marcó una etapa en su amor por el buen gusto y el estilo. Y es que a 15 años del lanzamiento del libro que inspiró la aclamada película, las referencias y los recuerdos no han desaparecido. Lo mejor es que ahora podemos decir que el sueño de una secuela se hizo realidad, gracias a la autora Lauren Weinsberger, la cual publicará la segunda parte del libro.

La segunda parte se titula "When Life Gives You Lululemons" y la gran sorpresa de esta secuela es que se centrará solo en uno de los personajes de la novela inicial. Y no, no se trata de Miranda Priestly o de la icónica Andrea Sach; sino que el protagónico lo tendrá Emily Charlton (interpretado por Emily Blunt en la película), quien podría tener una nueva oportunidad para triunfar en el mundo de la moda.

Por el momento se sabe que la historia estará centrada en la nueva vida que tiene Emily Charlton, quien se ha convertido en una exclusiva consultora de imagen para 'celebrities', pero tiene la oportunidad de dejar Nueva York y mudarse a Connecticut por una oferta de trabajo. Este nuevo y totalmente diferente capítulo de su vida será el eje central del argumento del libro.

Además, existe un interesante juego de palabras con el título de la novela que puede darnos más pistas sobre la trama de la historia. "When Life Gives You Lululemons" busca hacer referencia a la popular frase "cuando la vida te da limones, haz limonada". Pero además, utiliza la palabra "Lululemons", la cual es una marca de ropa deportiva. De ahí podemos imaginar que el nuevo rumbo de Emily Charlton podría estar lejos de las pasarelas de alta costura y más cerca de los buzos y la zapatillas.

Si ya no puedes esperar para conocer la nueva historia de "El diablo viste a la moda", debes saber que Lauren Weinsberger, autora de las ficciones, ha revelado que la secuela se lanzará al mercado el 5 de junio del 2018 y podrás conseguir la versión en inglés a través de Amazon. Además, se espera que las editoriales lancen una versión en español rápidamente.

Y para calmar la intriga, el portal Entertainment Weekly ha publicado un fragmento que corresponde al primer capítulo de la novela. Puedes leerlo en su versión original aquí.