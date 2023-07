Luego de presentarnos su propuesta bridal, la diseñadora peruana Pamella Marruffo vuelve con una propuesta de sets versátiles trabajados en colaboración con la influencer Briana Otero. Estos sets están pensados para invitadas de boda u alguna ocasión especial, sin embargo, también pueden usados como piezas ready to wear dentro de looks más frescos. “Queremos darle ese segundo o tercer uso a todas nuestras prendas. Que no solo nuestras seguidoras puedan adquirirlas para una ocasión especial”, comenta Pamella.

—Normalmente tu firma homónima presenta propuestas de novia con toques sensuales y prendas elaboradas, ¿cuál fue la inspiración de esta cápsula?

Me inspiré en los años 80s, en los paraísos de la mitología griega. En esos buenos momentos que pasaba con mamá en la playa. Ella, en esa épocas, se preparaba ese tipo de trajes tipo cóctel con unas sandalias hermosas que las transformaba: las tejía y las bordaba.

—Es decir que es como un recordar …

Para mi esas épocas evocan libertad, tranquilidad y paz. Ese aroma de mar hasta el atardecer, ese anhelo de sentir esa paz y tranquilidad de los 80s compartiendo con mi madre sus trajes. Su inspiración … llevarlo al presente, al vivir, el ahora con esa misma paz.

—¿Por qué decidiste trabajar esta propuesta en colaboración con Briana Otero?

Me parece que es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Una mujer exótica que me hace acordar a mis ancestros.

—¿De qué están hechos los looks de esta propuesta?

Son trajes multifuncionales y atemporales. Puedes usar los tops con jeans, puedes usarlos con un jeans rasgados. Para ir a un bar o un jean formal y un blazer para ir a un cóctel. Puedo ir a un cóctel con ese mismo traje y encima un saco, sandalias de todas maneras. Los 3 outfits están hechos en tela Selina, que es una especie de seda gruesa con la que se puede armar vestidos manteniendo la textura. Se acopla perfectamente a la figura de la mujer peruana o latina. Esta tela se ve realmente fina no solo por lo costosa de lo que es sino al ser satinada luce maravilloso.

—Nos comentaste que esta propuesta es muy versátil …

Si, son sets multifuncionales y atemporales. Puedes usar los tops con jeans, puedes usarlos con un jeans rasgados. Para ir a un bar o un jean formal y un blazer para ir a un cóctel. Puedo ir a un cóctel con ese mismo traje y encima un saco, sandalias de todas maneras …

—Para finalizar, ¿cuál dirías que es el sello y espíritu de tu marca?

Sin duda es la elegancia y sensualidad de los diseños. Un look tanto moderno y juvenil, esto refuerza la distinción, actitud y porte de las mujeres que llevan mis vestidos. Mi objetivo es embellecerlas, no solo físicamente, también intelectualmente y espiritualmente …