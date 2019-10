Las hermanas Kardashian-Jenner reaparecen juntas en portada para la revista ‘CR Fashion Book’. Aunque el clan ya es visto por televisión en la serie “Keeping up with the Kardashians”, sorprendieron con sus recientes fotos en redes sociales. En la edición 15 de la revista aparecerán todas juntas. Estará Kris, Kourtney, Khloé, Kim, Kendall y Kylie con trajes muy ceñidos, algunas con vestidos negros y otras de blanco.

Ver esta publicación en Instagram #CR15 Una publicación compartida por Kylie ✨ (@kyliejenner) el 1 de Oct de 2019 a las 7:24 PDT

No es la primera vez que se las ve en portada a todas juntas, pues en el 2015 aparecieron en la revista Cosmopolitan y en el año 2017 en Hollywood Reporter. La fundadora y editora en jefe Carine Roitfeld, eligió a las seis estrellas de E! para que participaran en esta edición limitada. Ellas posaron bajo al lente de Heji Shin y el styling estuvo a cargo de Ron Hartleben. Las hermanas lucieron diseños de la marca de alta costura Mugler y zapatos Yeezy.

A la menor de las hermanas se la ve sentada sobre antiguos televisores y dentro de ellos se aprecia imágenes de su rostro. Kylie lleva una casaca verde militar y un pañuelo negro que le cubre el cabello. Para complementar, utilizó unos tacones animal print. En la descripción de la imagen solo detalla el #CR15.

Ver esta publicación en Instagram #CR15 Una publicación compartida por Kylie ✨ (@kyliejenner) el 1 de Oct de 2019 a las 8:37 PDT

Todas las hermanas publicaron en sus cuentas de Instagram las fotos de lo que incluirá la revista. Se ve a Kim Kardashian lucir un pantalón negro de su marca de fajas Skims, con un polo básico de mangas cortas y un pañuelo blanco que cubre su cabello.