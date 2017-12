Elisa Tenaud: conoce a la protagonista de "Cumbia Pop"

Por Jorge Chávez Noriega



El encuentro se coordina por WhatsApp, como dictan los tiempos de la generación millennial. Dos días después de intercambiar mensajes, Elisa Tenaud, sentada en la terraza de un café miraflorino, se muestra relajada y feliz de tener su primer protagónico en televisión. Es algo que demuestra con pequeños gestos: cuando se le pregunta por Andrea, el personaje que interpretará en la novela “Cumbia Pop”, la actriz sonríe y luego no escatima en los detalles del casting, su preparación y un poco de la historia que se verá en pantallas, pero evitando los spoilers.



Lo mismo sucede cuando conversa sobre los proyectos en los que ha participado, como la película “El Soñador”, del director Adrián Saba, que presentó el año pasado en el Festival de Cine de Berlín. Y es que para Elisa, su trabajo no es solo un trabajo. Lo describe como un espacio que le permite soñar y crear, interiorizando los roles que le toca asumir. Incluso, algunas veces y como parte de su proceso creativo, busca vivir el día a día como sus personajes. Esa pasión la mantiene enfocada en su camino.



¿Alguna vez dudaste de tu vocación?

La verdad es que sí. Decir que soy actriz significa que soy consciente de que vendrán momentos en los que de pronto no tendré trabajo, sobre todo en un país como el nuestro, en el que no hay una industria desarrollada en temas de ficción. Pero creo que los malos momentos se revierten si luchas y crees en lo que haces.



¿Qué es lo que te da seguridad?

La vida siempre te va a poner contra las cuerdas y, en esos casos, he aprendido que solo tienes que calmarte y concentrar tus energías en sacar lo mejor de esa situación. Cuando pasa te vuelves una persona más segura y empiezas a confiar más en ti mismo.



¿Cómo proyectas tu carrera?

No soy de las personas que se proyectan a largo plazo. Trato de ver cuáles son las cartas que me está enseñando el presente. Creo que la vida se trata de enfocarte en lo que haces para que te sigan pasando cosas buenas. Y por eso me interesa seguir estudiando y preparándome. Tengo la intención de hacerlo fuera del país, porque además me parece interesante estar un tiempo alejado de las comodidades, de los amigos y la familia, viviendo una experiencia distinta.



¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces?

Gracias a mi trabajo he podido explorar mis grandes pasiones, que son cantar, bailar y actuar. Es como si toda la vida me hubiese preparado para este momento. A veces pienso que todos tenemos un talento relacionado al arte, solo sigue tus impulsos y deja que tu talento aflore.



El primer paso

Para Elisa una de las cosas más valiosas en la vida es tener a una familia que la apoya y la acompaña. Su madre, Nena Bravo, es una conocida guionista de ficción en el medio local, y su padre, Ricardo Tenaud, fue baterista de la legendaria banda peruana Pax y productor audiovisual. “Mis padres me educaron con mucha libertad y siento que eso es lo que más me ha marcado. Siendo libres para pensar y tomar decisiones podemos ser mejores personas”, reflexiona la actriz.

Crecer en un hogar con sensibilidad artística es algo que influyó en su destino. Cuando era pequeña acompañó a su mamá a las grabaciones de la telenovela “Tribus de la calle” y se dio la coincidencia de que se necesitaba una niña que fuera la hija en la ficción de Paul Vega y María Pía Ureta, la pareja protagonista. Luego de un par de pruebas se quedó con el papel y, aunque en ese momento no lo sabía, había dado el primer paso de su carrera artística.



¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir?

Algo que me afectó muchísimo fue cuando mi papá enfermó y falleció hace un par de años. Aunque es complicado, hay que aprender a sacar lo mejor de cada situación. Cuando la vida te pone al límite, busca tu fuerza interior y superarás cualquier obstáculo.



¿Qué cosas te inspiran?

Los momentos de adversidad. Es algo que me ha ayudado a tener una visión más amplia de las cosas. Pero también me inspira mi familia y amigos, la gente que quiero. Y el mar, porque me permite conectarme conmigo misma.



¿Y el amor?

Para mí, no se puede vivir sin amor. Felizmente, tengo el amor de mi mamá y de mi hermana, y eso es lo más importante para mí. Por ahora no estoy con nadie, porque no me siento lista para asumir ese compromiso. No es que me cierre a esa posibilidad, si conozco a alguien que la rompa en lo que hace y me cautiva, pues ya está.



¿Cuál ha sido tu viaje más memorable?

Ir a Berlín a presentar “El Soñador” es lo más emocionante que me ha pasado. Es una experiencia que atesoro por el simple hecho de haber estado ahí, rodeada de actores y directores a los que admiro. Y otro viaje que recuerdo con cariño fue cuando me tocó ir a Cuba unos meses a llevar un taller de dramaturgia documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Creo que viajar es la mejor forma de abrir tu mente y tu corazón.



Fotos: Rafo Iparraguirre

Dirección de moda y styling: Antonio Choy Kay & Gerardo Larrea