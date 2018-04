Empoderamiento femenino: dilo con una camiseta

Dos años después de que apareciera el primer polo con una frase poderosa a favor del empoderamiento femenino, la tendencia sigue vigente. "We Should All Be Feminists" ("Todos deberíamos ser feministas") sorprendió a los asistentes que esperaban ansiosos conocer la propuesta de Maria Grazia Chiuri, flamante directora creativa de Dior (la primera mujer en 70 años de historia de esta casa de moda francesa). Poco después el mensaje era acogida por las celebridades e influencers. En la Marcha de Mujeres realizada en Estados Unidos, Natalie Portman fue una de las figuras que al vestir la camiseta, impulsó la tendencia y su mensaje.



A la frase "We Should All Be Feminists", de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Achidie (la utilizó en el 2013 en una charla TED), se han sumado cientos de poderosos alegatos a favor de los derechos de las mujeres. Ahora, frases inspiradoras y divertidas se imprimen sobre polos que prometen un outfit con mucha actitud, como los que puedes ver en esta fotogalería.