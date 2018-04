Érika Villalobos: "Soy feminista y considero que los hombres también deberían serlo"

Érika se siente afortunada. Lo dice tras repasar los emprendimientos en los que está involucrada. Acaba de lanzar la plataforma Acción Web Media, una propuesta de televisión digital de la que es productora ejecutiva. También, graba la serie “Torbellino, 20 años después”, donde vuelve a interpretar a María Páez, el personaje que la catapultó a la fama. Por último, estrenará una película dirigida por su esposo, el conductor Aldo Miyashiro, con quien tiene dos hijos: Mikael, de doce años, y Fernanda, de ocho.

“Es como si todo se hubiese alineado de pronto”, reflexiona la actriz y cantante. Su más reciente aventura profesional le ha permitido reinventarse como empresaria con todo lo que eso implica: reuniones con proveedores, clientes y marcas. Algo que nunca antes había hecho.

¿Cómo describirías esta etapa?

Generar contenidos digitales es nuevo para mí. He tenido que aprender a la velocidad del rayo. Sin embargo, me entusiasma porque una de mis metas era ser la cabeza de una iniciativa en la que pueda explotar mi creatividad. En la vida hay que buscar retos y hacer lo que nos apasiona.

En la web conduces “Imperfectas”, un programa dedicado a las madres. ¿Por qué el nombre?

El espacio nace por la necesidad de resolver dudas sobre distintos temas relacionados con la maternidad. La sociedad nos vende la idea de que las mamás tenemos que ser perfectas, y no es así. Todas, en la medida de lo posible, tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Una tarea que puede ser frustrante y agotadora. Por eso, debemos entender que no existe una manera única de ser madre. Solo hay que encontrar la que se adapte a nosotras.

¿Por qué te has embarcado en tantos proyectos a la vez?

Cuando mis hijos eran pequeños, dejé de trabajar casi tres años para acompañarlos. Después, elegía qué hacer en función a ellos. Pero sentí que había llegado el momento de llevar a cabo aquello que me interesa y que implica estar más horas fuera de casa. Aunque mi rutina es intensa, trato de compartir con Mikael y Fernanda en su día a día, y llevarlos o recogerlos del colegio.

¿De qué manera se involucra Aldo en las tareas del hogar?

Él está pendiente de todo. Hemos desarrollado una forma de comunicación tácita con el tiempo. Acabamos de cumplir trece años de casados y seguimos aprendiendo uno del otro.

¿Se organizan para pasar tiempo juntos?

A pesar de que nuestros horarios son muy distintos, cada vez que podemos vamos al cine y aprovechamos el fin de semana para pasear o comer con los chicos. Nuestra relación se basa en la confianza. No creemos en la aprensión que suelen tener otros matrimonios. Si a él le provoca salir o viajar solo o con sus amigos, no hay problema. Y tampoco lo hay para él, cuando se trata de mí. Es importante dosificar el tiempo con tu pareja. No necesitas estar las veinticuatro horas con la persona para que la relación funcione.

Detrás de cámaras

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro han construido una sociedad que trasciende lo familiar. En el 2015, ella protagonizó “Atacada: la teoría del dolor”, película sobre la violencia de género escrita y dirigida por su esposo.

Ahora, ambos se alistan para el estreno de “¡Sangra. Grita. Late!” cinta que, nuevamente, tiene a Erika en el reparto y a Aldo en la realización. En el filme, que se exhibirá este mes en el Houston Cinema Arts Festival (y pronto en el Perú), la pareja, además, comparte el crédito de guionistas junto a Abril Cárdenas.

Y es que una de las cosas que más le apasiona a Érika es contar historias. Lo descubrió en el curso de redacción creativa que llevó mientras estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. En esa época no imaginaba que al poco tiempo debutaría como actriz con la novela “La noche” (1996), ni que alcanzaría la popularidad con “Torbellino”. Sin embargo, pasaron varios años para que escribiera la serie “Golpe a golpe” (2007), su primer guion para televisión.

¿Qué temas te inspiran?

Me interesa abordar tópicos recurrentes como la violencia contra la mujer, el bullying y las complicaciones de nuestro sistema de salud. También me atraen los asuntos cotidianos como las relaciones familiares y lo difícil que pueden ser. Me satisface narrar una historia para llamar la atención sobre aquello que no está bien y conmover a las personas.

En el 2016, a través de Facebook, contaste que sufriste de violencia de género. ¿Por qué decidiste hacerlo público?

A raíz del movimiento Ni Una Menos, empecé a ver, en retrospectiva, una serie de eventos terribles que me habían sucedido. Por ejemplo, el cabezazo que me dio un exnovio. Para mí, fue una simple pelea de pareja. Por eso no dije nada, quería olvidarlo. Y eso está mal. Hay mujeres que han atravesado por situaciones peores, que no tienen punto de comparación con lo que me ocurrió a mí. Yo les recomiendo que lo cuenten. Cuando se dan actos de violencia contra la mujer hay que denunciarlos. No es fácil, pero siempre habrá alguien dispuesto a ayudar.

¿Te consideras feminista?

Sí. Antes tenía un concepto errado sobre el feminismo. Pensaba que era el símil del machismo para la mujer. Pero me di cuenta de que busca que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Que no existan diferencias de ningún tipo para que la sociedad sea igualitaria. Soy feminista y considero que los hombres también deberían serlo.

¿Qué sueños tienes por cumplir?

Quisiera aumentar la interacción con los seguidores de los programas de Acción Web Media. También, seguir explorando el cine a través de la actuación y la escritura. Finalmente, me gustaría sacar un segundo disco con composiciones propias. Tiempo no me sobra, pero poco a poco estoy concretando cada uno de mis sueños.