¿Por qué los esmaltes para uñas tardan tanto en secar?

Hoy podemos comunicarnos desde la comodidad de nuestros sillones a China a través de un celular y hasta existen maquinitas que cocinan por nosotros, pero la tecnología aún no puede encontrarle la vuelta a ese misterio, ¿por qué no se secan rápido los esmaltes?

La historia de este producto es de larga data, el primero registrado surgió en la antigua realeza egipcia, cerca del año 3500 antes de Cristo. Pasó mucha agua bajo el puente y milenios de evolución científica, pero hay algo que estas decorativas y coloridas pinturitas nunca pudieron lograr. Cada vez que nos pintamos las uñas tenemos que estar entre media y una hora casi inmóviles, esperando que se sequen de una vez.

Eduardo Zancaner, Presidente de Laboratorios Victoria SAIC, está en la industria del esmalte desde hace cincuenta años y sostiene que si bien hay mucha gente buscándole la vuelta al secado, todavía nadie encuentra una solución que funcione.

"Los esmaltes para uñas están formados por un formador de película que es un producto quebradizo, plastificantes y resinas. Los plastificantes le dan flexibilidad a la película y la resina adherencia a la uña. Todos esos elementos disueltos en componentes orgánicos: acetato de etilo y acetato de butilo (que es más lento). Si el esmalte secase demasiado rápido formaría una película seca que se quebraría al instante", sostiene Eduardo.

"Otro de los inconvenientes es que cuando se usan solventes que se evaporan muy rápido y eso empaña el esmalte y pierde brillo. No nos olvidemos que un esmalte para uñas lleva dos o tres manos y son capas gruesas. Y en ese caso tardaría en secarse lo que queda debajo porque cada capa que se le da, ablanda la capa anterior. Necesitan que se evaporen y sequen bien. Eso lleva a que el secado del esmalte tarde unos tres minutos superficialmente y profundamente puede llegar a tardar hasta un par de horas", detalla.

"Mucha gente trata de buscarle una solución a esto, el tema preocupa y moviliza al mundo de la investigación de los esmaltes, pero hasta el día de hoy las opciones de secado rápido son solo con luz ultravioleta y tienen sus inconvenientes", concluye.

Este tipo de máquinas que aceleran el secado del esmalte de uñas podrían estar relacionadas a problemas de cáncer de piel. (Foto: Shutterstock) (Foto: Shutterstock)

Cabe destacar que la Asociación Médica Norteamericana afirma que la incidencia de cáncer de piel no melanoma aumenta en aquellas personas cuyas manos están expuestas a las luces de uñas UV. Según "The New York Times", estas luces son como camas solares en miniatura y emiten una cantidad similar de radiación UV por metro.

Con información de La Nación, Argentina / GDA.