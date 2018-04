Espacio Tomado: tres mujeres, tres artistas

'Espacio Tomado' es una iniciativa cultural que tiene por objetivo capturar espacios urbanos e intervenirlos con arte. Este año, más de 30 artistas llegan a Lima para mostrar sus obras en el Centro Empresarial Nexo, ubicado en Miraflores.

Los asistentes podrán recorrer los ocho pisos del edificio y apreciar los trabajos de representantes nacionales así como de artistas provenientes de Brasil, Colombia, Chile, México, España, Costa Rica, entre otros lugares del mundo.

Ariela Kader, Mariana Román y Mariella Agois son tres de las mujeres que aparecen en esta muestra. Sus trabajos- tan distintos entre sí- son prueba del talento femenino que se ve dentro de esta exposición.

Ariela Kader

"En el 2009 cambié el verde por el gris y me mudé de Costa Rica a Nueva York", cuenta con gran sonrisa en el rostro. Ariela estudió arte en 'Parsons The New School for Design', de donde se graduó como artista plástica cuatro años después.

Pronto, se dio cuenta que lo suyo era el trabajo manual y que encontraba gran inspiración viajando, así que decidió dedicar un año de su vida a recorrer el mundo con el fin de mejorar su arte. "En el 2015 estuve viviendo en Berlín y me di cuenta cómo beneficiaba mi arte el estar viajando por el mundo y decidí que era tiempo de viajar por el mundo todo un año: una ciudad diferente cada mes", narra.

"Apenas llego a una ciudad empiezo a darme cuenta qué bolsas están por ahí... trato de perseguir las bolsas plásticas, porque solo trabajo con bolsas plásticas (ríe). Trato de recolectar bolsas con medidas, con patrones... algo que me dé la esencia de la ciudad. Y faltando una semana me enfoco en producir este collage", continúa.

Su obra es juvenil y colorida. Su próxima parada es México, donde intentará retratar su experiencia en cada ciudad a través de su arte: todo en un collage con la ayuda de bolsas plásticas.

Mariana Román

Tensión y sonidos fuertes: eso caracteriza la obra de la artista peruana. "Inicié mi carrera en medicina y continué en artes visuales, lo cual es muy significativo porque la carrera anterior influye mucho en mi trabajo actual. El trabajo que estoy presentando en 'Espacio Tomado' es el proyecto '6 am' que consiste en una serie de conversaciones que tuve con un expresidiario durante el proceso de reinserción a la sociedad", cuenta.

'6 am' es una experiencia que abarca todos los sentidos. El sonido que acompaña a los dibujos, junto al video de presentación, insertan al espectador en un ambiente que parece estar a punto de estallar. "Creo que la obra invita a dejar la percepción del espectador como una pregunta abierta. La idea es que las personas se estimulen al ver la obra sin tener una guía de lo que deben sentir", explica.

Asegura que el dibujo es el mejor medio para expresarse. "Hay algo inmediato en el dibujo que me gusta", dice Mariana. A base de técnica mixta- que incluye distintos tipos de carbón, tiza pastel, carboncillo y bistro- la artista crea en '6 am' una serie de dibujos que son tan interesantes como misteriosos a la mirada de quien se atreva a analizarlos.

Mariella Agois

​Color, color y más color. La artista peruana será una de las homenajeadas en 'Espacio Tomado' por su larga trayectoria.



La pintora peruana se arriesga este año con figuras geométricas que abren las puertas a un juego visual. "Es un proceso que he venido realizando durante un tiempo donde uso la geometría y genero un cambio en la superficie del plano para que haga un efecto visual", detalla.



En sus obras, se ve la presencia del fucsia y el amarillo, dos colores que le parecen "imponentes". "Siempre me ha interesado las imágenes con vida de color y esta vez los estoy utilizando directos, sin tanta mezcla", continúa.

Ariela Kader, Mariana Román y Mariella Agois presentan sus obras en 'Espacio Tomado' hasta el domingo 22 de abril. La entrada es gratuita.