En el ambiente zen lleno de plantas, puffs y guantes de boxeo, me da la calurosa bienvenida Gonzalo Polanco, la mente maestra detrás de un deporte único en su especie: el boxeo con música. Con su particular pasión como deportista y músico, el fundador y director de Beat Boxing Studio me prepara mentalmente para experimentar por primera vez este particular entrenamiento que combina corazón, mente y cuerpo al ritmo del beat.

Son las 10 de la mañana. La música que se escapa del salón donde se vive la magia aumenta mi curiosidad y expectativa por saber qué se siente entrenar boxeo al ritmo de la música , ya que adentro me espera la entrenadora, la bolsa de boxeo y una DJ invitada para llenar de música en vivo el estudio. Mientras intento calmar mis ansias (soy de esas personas que ama bailar como pasatiempo pero evita hacer ejercicio deportivo a toda costa), el ambiente con su estética inspirada en la naturaleza parece decirme que todo estará bien.

La vibra positiva te llama incluso desde la entrada. Sus paredes transparentes, la estética minimalista, los colores claros, las luces festivas, los mullidos cojines y la organización zen del lugar muestran un adelanto de lo reconfortante y liberador que es el estudio. (Foto: Beat Boxing Studio)

Boxear con música junto a Gonzalo Polanco

Si te preguntas por qué este deporte único se ha convertido en tendencia entre los amantes limeños del fitness, Gonzalo Polanco tiene la respuesta. “Beat está enfocado en un desarrollo interior y exterior donde el cambio viene de adentro hacia afuera. Quienes vienen al estudio pasan por un proceso de transformación con el entrenamiento, la música, las luces y la motivación general al practicar un deporte tan completo como el boxeo”, señala Gonzalo.

Gonzalo Polanco es la mente maestra que posicionó al boxeo con música en el radar del mundo fitness al fundar Beat Boxing Studio . Desde el concepto inicial y el formato, pasando por las rutinas de entrenamiento, hasta las playlist de música: Gonzalo se encargó de volver realidad la idea de un nuevo deporte en un trabajo en conjunto con un equipo de entrenadores calificados con la misma pasión y visión que él. “No se trata de venir a entrenar con esfuerzo y sacrificio, sino a d esconectarse de la vida diaria para pasar por un proceso de cambio y renovación . Cuando uno forma parte de Beat y abraza la propuesta, siente que vive los 45 minutos mejores de su vida cada día”, afirma.

Como buen amante de la música y el deporte, Gonzalo hizo que la idea que nació en una servilleta se convierta en una realidad. En un mini universo que te absorbe por completo ni bien entras al salón de entrenamiento. (Foto: Beat Boxing Studio)

¿Cómo funciona el boxeo con música?

Inspirado en su amor por la música (confeso aficionado al piano proveniente de una familia musical), Gonzalo creó el boxeo con música con Beat Boxing Studio desde los cimientos. Este nuevo deporte combina boxeo, entrenamiento funcional (entrenamiento con propósito) y HIIT (Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad) . Esta estructura fusionada es única en su especie en el Perú y el mundo. “Encuentras rutinas y coreografías en cada round que permiten ejercitar todo el cuerpo de una manera diferente: fusionando técnicas de box, body combat, zumba, baile y otras muchas disciplinas , cada una con un propósito propio”, revela Gonzalo.

Y sí, comprobamos que esta mixtura de disciplinas es real. Los 45 minutos del entrenamiento se sienten como una experiencia de otro mundo. Y es que el boxeo con música no solo se siente como un deporte, sino como una completa experiencia sensorial . Según cuenta Gonzalo, cada centímetro del estudio y formato de las clases están diseñados para apelar a tus sentidos: tu cuerpo se ejercita con el boxeo, tus oídos se motivan con la música, tu vista se concentra con el sutil juego de luces LED, tu olfato respira los aromas relajantes y tu espíritu se siente en la cima del mundo con la efusiva guía de la entrenadora y el ánimo festivo de tus compañeras de round.

Diversos artistas de la escena musical pasaron por el salón de Beat Boxing, entre ellas, la reconocida DJ Pia Van O, quien este hace unos meses abrió el concierto de Martin Garrix en Lima. (Foto: Beat Boxing Studio)

Estos 45 minutos de entrenamiento están estructurados en 10 rounds. Cada uno se ejecuta con una canción y un propósito que, en conjunto, crean un armonioso ritmo con picos altos y bajos que se complementan con el entrenamiento HIIT. Ahora bien, la música es quien tiene la batuta todo el tiempo. Según Gonzalo, la rutina se puede experimentar de dos formas: el entrenamiento diario con playlist de música con canciones previamente seleccionadas por Gonzalo y el equipo de entrenadores (que por cierto, cada dos semanas cambia para continuar sorprendiendo y retando a los asistentes); y el entrenamiento especial con DJs, bandas, guitarristas, entre otros artistas invitados para crear música en vivo .

“En estas sesiones en vivo la música sale en el momento. El entrenador se deja llevar por la música y el DJ por el entrenamiento. Quienes vienen suelen tener la sensación de estar en un concierto. Es una experiencia muy divertida”, menciona. La música que suena en el estudio de Beat Boxing siempre tendrá ese factor sorpresa.

La guía para tu primera clase

Que la palabra ‘boxeo’ no te asuste, tranquila, no vas a entrar a un ring ni nada que se le parezca. Tampoco necesitas preocuparte por tener experiencia previa, ya sea boxeando, siguiendo coreografías o incluso haciendo deporte (créeme, te lo dice alguien que apenas aguanta una ronda de salir a correr al parque). Boxear con música terminará siendo uno de tus momentos favoritos de la semana si sigues estas indicaciones para llevarlo a cabo de la manera más fluida posible.

Cada round del entrenamiento es todo un reto, tanto para tus músculos, tu coordinación y tu espíritu. (Foto: Beat Boxing Studio)

Ni bien llegues al estudio, acércate al mostrador de la recepción, indica tu nombre y automáticamente recibirás las vendas para protegerte del impacto del ejercicio con los guantes. Siendo tu primera vez, en la recepción te ayudarán gustosamente a colocarlas correctamente. Luego, selecciona un casillero para guardar tus cosas (no es necesario llevar toalla ni agua, ya que en el estudio encontrarás agua y bebidas energizantes a tu disposición). Finalmente, coge cualquier guante colgado en la pared (descuida, no son por tallas) y ya estarás lista para volverte uno con la bolsa de agua, el entrenador y la música.

Esta rutina de ejercicios es una de las más completas, seguras y divertidas que podrás encontrar . La bolsa de látex rellena con agua evita que te lesiones por más fuerza que apliques; además, podrás monitorear la evolución de tu entrenamiento gracias a sus sensores inteligentes (cuántos golpes has dado, con qué intensidad, con qué frecuencia, en qué te has esforzado más) cuyo resultado hasta puedes compartir en redes o llevar en tu reloj inteligente.

La dualidad es uno de los propósitos que persigue el estudio. Por un lado, entrenar el cuerpo y activarte al 100% con los diversos ejercicios que realizas. Por otro, hacer que liberes endorfinas y que, sin importar si no lo hiciste a la perfección, termines más feliz y renovada que nunca. (Foto: Beat Boxing Studio)

Y si hablamos de los beneficios al cuerpo, tienes que saber que trabajarás al máximo a nivel muscular y mental . Se viven 45 minutos de intensidad donde puede que sea difícil llegar al final siguiendo al pie de la letra la serie, pero lo harás con un espíritu inquebrantable gracias al ambiente festivo, la vibra positiva y la constante recarga de energía que generas junto al entrenador y tus compañeras. Al fin y al cabo, es una fiesta (prueba de ello es que hasta se han celebrado cumpleaños boxeando mediante una reserva grupal). Quien te escribe sacó fuerzas desconocidas para sobrevivir al entrenamiento e incluso terminó con ganas de seguir boxeando y de paso bailando.

En efecto, son los 45 minutos mejores de la semana donde no solo ejercitas tu cuerpo, sino tu mente y espíritu de la mejor forma: con guantes, una bolsa de box mientras te mueves al ritmo de la música.