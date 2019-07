Cuatro hábitos saludables que debes seguir en la noche para no subir de peso

Un sueño más placentero, una mejor digestión y la disminución de peso es lo que podrías conseguir si sigues estos hábitos saludables antes de dormir.

La nutricionista Lorena Romero comparte cuatro consejos de oro, que debes aplicar en el día a día.

1. Cena ligero

Hazlo por lo menos una hora antes de irte a dormir. Puedes optar por sopas o cremas de verduras, también una tortilla de verdura, yogurt con granola o choclo con queso fresco. Estos alimentos ligeros harán que tengas una mejor digestión, ya que durante la noche esta es más lenta.

2. Toma una infusión

A las nueve de la noche toma una infusión con propiedades relajantes como manzanilla, valeriana, lavanda o el tilo. Te ayudarán a tener un sueño más placentero. Evita el café y té negro.

3. Duerme temprano

Hazlo antes de las once de la noche, así duermas siete horas, si lo haces pasada la medianoche estarás alterando el funcionamiento natural de la hora de dormir. Esto puede provocarte una mala digestión y aumento de peso.

4. No tomes agua en la noche

Para no alterar tu sueño, es mejor que trates de no tomar agua antes de irte a dormir, solo hazlo si durante todo el día no te hidrataste lo suficiente. Esto para que no estés despertándote por la noche e interrumpir tu sueño.