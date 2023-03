Aunque ignorado y minimizado por mucho tiempo, el Virus del Papiloma Humano es, en realidad, el causante de principal del cáncer de cuello uterino. Para evitarlo, es necesaria la prevención. Desde las niñas en etapa escolar, pasando por las jóvenes que inician su vida sexual hasta las de mayor edad: toda mujer necesita prestar atención a esta enfermedad que silenciosa y lentamente puede convertirse en un cáncer de consecuencias fatales si no se trata con tiempo. En el Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, conversamos con Manuel Álvarez, doctor de la Liga Contra El Cáncer, quien nos explica qué podemos hacer para prevenir y controlar esta enfermedad.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?

De acuerdo a la OMS, el Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus de transmisión sexual que contiene ADN y que infecta especialmente las mucosas orales y mucosas genitales. Casi al 100%, es el que ocasiona el cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas , de acuerdo al experto.

Existen más de 240 variedades diferentes del VPH, de los cuales 15 de ellos están relacionados con el cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de ano y orofaringeo (parte posterior de la lengua, paladar, garganta y amígdalas). Siendo las cepas más peligrosas la 16 y 18.

Dichas lesiones precancerosas no aparecen de la noche a la mañana, necesitan tiempo para actuar. “Usualmente, se necesita de 10 a 15 años, más o menos”, revela el doctor. Además, hay que tener en cuenta que es un virus que suele pasar desapercibido , ya que no ocasiona inflamaciones, dolor, sangrado u otros síntomas similares que podrían funcionar como alarma. “No da molestias, así que muchos no saben que lo tienen”, señala.

Pero cuando la mujer ya sabe que tiene el virus, debe acudir más seguido a su médico para que las otras pruebas adicionales revelen cómo y qué tanto está actuando en su cuerpo. Pues si bien el tener el virus no significa que se tendrá cáncer, las posibilidades aún existen, según el experto. Puede no tener nada, puede desarrollar lesiones precancerosas o puede terminar con cáncer.

A pesar de todo, el mensaje central es hacerle frente. “Si descubren que tienen el virus, no le tengan miedo. Es como cualquier otra enfermedad. Hay que tratarla y darle seguimiento”, recomienda el doctor.

¿Cómo prevenir el Virus del Papiloma Humano?

Si no se toma a la prevención del VPH como un asunto de importancia para la salud, sigilosamente, puede convertirse en un potencial caso de cáncer de cuello uterino dentro de unos años. Para prevenirlo, el doctor Álvarez revela que las mejores opciones son la prueba molecular y el Papanicolaou (PAP). Las pruebas moleculares tiene una efectividad del 95%, por lo que el especialista recomienda realizarla cada 5 años a manera de despistaje .

Además de estas pruebas médicas, también es posible contribuir a la prevención de forma natural. Esto es, con un sistema inmunológico fuerte. De acuerdo al doctor, el sistema inmunológico femenino tiene la capacidad de rechazar y botar el virus hasta los 30 años, aproximadamente, que es cuando el sistema inmunológico empieza a cambiar. De acuerdo al experto, el 85% de mujeres jóvenes pueden tener la capacidad de eliminar el virus por inmunidad (buena alimentación, ejercicio regular y buena salud mental).

Ahora bien, respecto a las mujeres de más de 30 años, el doctor revela que según estudios en Perú, más del 15% de ellas conserva el Virus del Papiloma Humano. En estos casos, debe dársele un seguimiento más controlado.

Si te preguntas si hay vacunas contra el VPH, pues sí, las hay, pero para las niñas y adolescentes (de 9 a 13 años). Siendo así, podemos entender a la prevención de la enfermedad de forma escalonada, por edades.

En la prevención está la clave, no esperes hasta tener algún síntoma o que ya sea demasiado tarde. Acude a especialistas y servicios de salud cercanos para hacerte un chequeo.