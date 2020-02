En estos días de verano las personas intentan quitar la sensación de calor acudiendo a playas o piscinas. Cuando eso sucede, los objetos infaltables son los bloqueadores, sombreros y lentes. Sin embargo, no solo debemos protegernos de los rayos solares con ello, sino también, es necesario darle importancia a nuestro cuerpo de manera interna. Es por ello que en esta nota, te diremos cuáles son los alimentos para prevenir el cáncer de piel.

Actualmente, el Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta, según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Es por ello que tenemos que tomar las medidas necesarias y la alimentación es una de las medidas más importantes. De esta manera, especialistas de la Liga Contra el Cáncer dan a conocer los 6 alimentos que ayudaran a evitar el cáncer de piel. Estos son los alimentos con carotenos, omega 3, fibra, frutas de color azul o morados, vitamina E y frutas ricas en agua.

La Liga Contra el Cáncer junto a Unique, RIMAC Seguros y GMO viene realizando ferias informativas sobre la importancia de la alimentación. Asimismo, como parte de la campaña “Difundiendo Prevención” se está realizando despistajes de cáncer de piel, además de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 35.00.

-MÁS INFORMACIÓN-

Dónde: en los Centros de Prevención y Detección

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.