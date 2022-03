Dormir no es un placer, es una necesidad, casi tan importante como comer. La falta de un buen sueño podría afectarte no solo a nivel físico, sino a nivel psíquico y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40 % de la población mundial padece de insomnio y tú podrías ser parte de esta cifra si no optas por una rutina de sueño saludable. En el marco del Día Mundial del Sueño, te explicamos 5 efectos positivos que el dormir bien traerá a tu vida. (Foto: Shutterstock)