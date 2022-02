Comenzar a ejercitarte diariamente es una de las mejores decisiones que puedes tomar para tu salud física y mental. No obstante, es cierto que comenzar este nuevo estilo de vida puede ser difícil y muy abrumador considerando los múltiples tipos de rutinas y ejercicios. Por ello, si estás pensando en empezar a hacer ejercicio pero no sabes por dónde empezar, este artículo es para ti. Esto es todo lo que necesitas saber sobre cómo comenzar una rutina y no dejarla. (Foto: Shutterstock)