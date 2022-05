Empieza mayo y con él el cambio de clima. Los días fríos son los favoritos de muchos pero no necesariamente para hacer ejercicio. “No es fácil tener la valentía de salir de la cama e ir a entrenar”, dice Valeria Martínez, más conocida como Vale Fit, entrenadora fitness y coach; pues incluso para los amantes del deporte, mantener la rutina de ejercicios en temporadas frías puede llegar a ser un reto. Así que no pierdas la fe en ti misma y empieza tus mañanas frías con toda la actitud positiva. Entérate cómo con los consejos que Valeria tiene para ti.

El cardio, tu mejor aliado

Independientemente del lugar que elijas dónde entrenar, la primera rutina que debes incorporar es el cardio. Este ejercicio tiene doble beneficio: cuerpo y mente. En el primero, activas tus músculos, entras en calor y preparas tu cuerpo para el resto de la rutina. En el segundo, activas tu mente, te llenas de energía y actitud positiva para mantenerte enfocada.

Si eres de las que prefieren entrenar en el gimnasio, aprovecha el empujón extra de las máquinas para activarte. La coach recomienda que pruebes con máquinas aeróbicas como la trotadora o la bicicleta elíptica . Si lo tuyo es estar al aire libre, procura poner mayor énfasis en el calentamiento de las articulaciones , pues es vital para que tu entrenamiento fluya y no sufras lesiones. Y si prefieres hacerlo desde casa, una buena opción es el entrenamiento virtual . Puedes hacerlo sola y siguiendo el vídeo de tu rutina favorita o inscribirte con un coach en línea.

Para entrenar en casa, la coach recomienda utilizar materiales de entrenamiento (como pesas, ligas y otros accesorios) para complementar tu rutina, pero si no los tienes, cualquier tipo de objetos similares que puedas encontrar en casa también servirán. (Foto: Shutterstock)

La unión (de amigas) hace la fuerza

Ya sea en un gimnasio o desde la comodidad de tu casa, entrenar junto a tus amigas o personas que comparten el mismo objetivo puede ser más gratificante de lo que imaginas , en especial en esta temporada fría. Según la entrenadora, “tener un equipo a tu lado día a día te ayudará a levantarte y botar esa flojera”. Y si aún no has encontrado el tuyo, puedes apuntarte al team de Valeria (encuéntrala como Vale Fitness Coach en redes), donde no solo pertenecerás a una comunidad llena de energía, sino también encontrarás tu rutina de ejercicios ideal, entre otros consejos útiles para volver más saludable y activa tu vida diaria.

Menos tiempo, más esfuerzo

Procura que el calentamiento de cardio dure 15 minutos como mínimo . Después de haberte activado al 100%, el resto de tu rutina será más llevadera. De acuerdo a la coach, la duración total puede variar dependiendo del propio cuerpo. “Hay personas que ahora ya no quieren entrenar una hora, sino 40, 30 o hasta 20 minutos. También es válido, tu cuerpo estará activado y tu día será óptimo”, afirma. Así que destierra la idea de que una rutina durante días fríos durará una eternidad. El tiempo que le dediques será suficiente siempre y cuando te exijas al máximo y trabajes en lo mayor posible las principales áreas del cuerpo.

Al que madruga, dios lo ayuda (a entrenar)

Si tienes dificultades para activarte, la coach recomienda entrenar en las mañanas . Si el clima frío te genera más flojera y apatía, lo mejor será que empieces a ejercitarte en las primeras horas de la mañana, pues te activará y llenará de energía para enfrentar el día a día.

Abrigada y con muchas capas

Uno de los contras de entrenar temprano es el frío, pero para eso hay una sencilla solución: abrígate y vístete por capas . De acuerdo a la experta, abrigarte no solo hará que soportes el frío, sino también facilitará el calentamiento y te ayudará a sudar más. Cuando te vistas, hazlo por capas, pues podrás ir quitando las prendas a medida que vayas entrando en calor y así no afectarás drásticamente tu temperatura corporal. “Te puedes poner un polo de manga corta, luego uno de manga larga encima y después tu casaca cortavientos”, recomienda.

Si prefieres salir al aire libre, debes poner mayor empeño en el abrigo. “Cúbrete bien, desde los tobillos hasta la nariz, literalmente. Puedes usar bufandas deportivas que van de la nariz al cuello, licras largas, guantes, casacas con capucha, entre otras ”, según la entrenadora. Además, no olvides cuidar las terminales de tu cuerpo (cabeza, orejas, manos y demás extremidades), pues al mantener el calor en esas partes también conservarás la temperatura que generes en el resto de tu cuerpo.

La entrenadora recomienda reforzar el cuidado del rostro aplicando cremas protectoras, ya que la piel puede llegar a deshidratarse al estar expuesta al viento y el frío. (Foto: Shutterstock)

Tu garganta vale oro, hidrátate

En temporadas calurosas no se suele tener reparos cuando se trata de ingerir bebidas frías o incluso heladas; sin embargo, no es recomendable y mucho menos cuando el clima se vuelve frío, pues tu organismo se vuelve más vulnerable ante una posible gripe, tos o malestar en la garganta. De acuerdo a la entrenadora, las bebidas a temperatura ambiental siempre son la opción más sana . Incluso, puedes optar por bebidas calientes como infusiones cuando necesitas una recarga de calor al ejercitarte en exteriores.

Comer rico y saludable es la clave