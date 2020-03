Bata blanca, lentes y sonrisa amable. El ingeniero electrónico Benjamín Castañeda nos recibe en el laboratorio de imágenes médicas de la PUCP, el mismo que él fundara en el año 2009 y desde el cual ha desarrollado técnicas para el diagnóstico de cáncer de mama, próstata y tiroides, enfermedades del hígado, y ahora también para prevenir las úlceras del pie diabético. Todas estas con métodos basados en ultrasonido, su especialidad (y pasión) desde hace 20 años. “Yo sigo empujando porque el ultrasonido biomédico se aplique más en nuestro país”, señala el ingeniero.

Su trabajo ha sido reconocido en el Perú y el extranjero. En el 2013 recibió el Premio SINACYT/CONCYTEC al Innovador Académico por sus avances en tecnología médica. Ese mismo año ganó el Concurso Nacional de Invenciones, en la categoría Patente (INDECOPI), por su aporte en el diagnóstico de tuberculosis, invento por el que fue premiado además con una medalla de plata en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra, en el 2014.

Hoy, Castañeda dedica sus días a la diabetes, un mal que afecta alrededor de 2 millones de peruanos, según el Ministerio de Salud, y de los cuales aproximadamente el 25% presentará pie diabético, una condición que provoca úlceras muy difíciles de curar y que puede terminar hasta en amputaciones.

El proyecto que encabeza lleva por nombre “Diagnóstico basado en ultrasonido para identificar el riesgo de ulceración del pie diabético en la población peruana” y tiene el apoyo de CONCYTEC y la embajada británica. De esta forma une los conocimientos de ultrasonido biomédico del laboratorio de imágenes médicas de la PUCP con el laboratorio de biomecánica de la Universidad de Staffordshire en Inglaterra. El objetivo es crear un instrumento de diagnóstico rápido y de uso casero que anticipe la formación de las úlceras de pie diabético.

Benjamín Castañeda, ingeniero electrónico de la PUCP. (Foto: Anthony Ramírez Niño de Guzmán / El Comercio)

¿Por qué se forman las úlceras en los pies de los pacientes con diabetes?

Una persona que tiene pie diabético sufre varios problemas. Disminuye el número de extensiones nerviosas, es decir desaparece la sensibilidad del pie; y desaparece o disminuye la irrigación sanguínea. Como consecuencia, al no tener sensibilidad en esa zona, puede conducir a caminar mal y con el paso del tiempo generar una herida. Como no hay irrigación, no hay cicatrización, y queda una herida que se abre y se abre cada vez más, y finalmente se necrosa. En otras palabras, no existe el proceso natural de cura que todos tenemos y así se forman las úlceras.

¿Cómo puede prevenir actualmente una persona con diabetes la formación de úlceras?

El paciente tiene que ir a sus controles periódicamente, con suerte un paciente bien controlado no genera ninguna úlcera. Hay aparatos en los que uno puede pisar y ver cómo está la pisada, si es correcta o incorrecta, y en ese momento generar una plantilla que lo corrija. Esto ocurre en un paciente muy bien cuidado; sin embargo, esta no es la realidad de la mayoría de pacientes peruanos y en el mundo en general.

¿Cuál es la propuesta de su método?

Generamos vibración en el pie a través de unos parlantes azules (ver foto), y medimos el movimiento de esas vibraciones. El método se llama elastografía, es una técnica de ultrasonido que permite estimar qué tan duro es el tejido. Mientras más rápido se mueven las vibraciones, más duro es el tejido. La rapidez es un indicador de elasticidad, entonces cuando la elasticidad disminuye, está a punto de generarse una herida.

Para las pruebas hemos trabajado en el Hospital Militar Geriátrico, para medir la elasticidad de los pies en personas con y sin diabetes de la tercera edad.

Las vibraciones se transmiten a través de los parlantes azules. (Foto: Anthony Ramírez Niño de Guzmán / El Comercio)

Procedimiento con ultrasonido. (Foto: Anthony Ramírez Niño de Guzmán / El Comercio)

¿Y cómo se piensa utilizar estos resultados?

La idea es que esta investigación se transforme en un dispositivo portátil que pueda estar en los hogares de los pacientes con pie diabético. Que lo puedan poner en la planta del pie, en las zonas de riesgo que es donde tenemos los huesos y protuberancias, y que nos dé una indicación rápida de si es necesario o no que vaya al hospital. El objetivo es que ellos mismos tengan la capacidad de controlarse periódicamente y establecer cuándo tienen riesgo para tomar acciones que permitan evitar que se forme la herida.

Lo importante del ultrasonido es que es probablemente la tecnología de imágenes más barata, lo que nos hace pensar que es factible crear una herramienta a bajo costo enfocado en pie diabético.//

