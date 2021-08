En 2019, la OMS clasificó el burnout (también llamado ‘síndrome del trabajador quemado’) como un riesgo laboral que ocurre cuando un trabajador se enfrenta a una enorme sobrecarga emocional. ¿De qué forma se manifiesta este síndrome? Una persona podría tener ‘burnout’ cuando presenta sentimientos de agotamiento de energía, aumento de la distancia mental del trabajo, sentimientos de negativismo relacionados a sus responsabilidades laborales, y eficacia profesional reducida.

Lamentablemente, la pandemia no ha hecho sino reforzar este agotamiento laboral, ya que hoy muchísimas personas no encuentran un balance entre el trabajo y el tiempo libre porque cumplen con ambos roles en su hogar. En ese contexto, Ale Llosa, master en Fitness y Nutrición Deportiva (ANEF, Barcelona) y directora general de KO, nos da algunos consejos para encontrar el bienestar en casa.

1. Haz deporte, pero empieza a tu ritmo:

No importa en qué nivel te encuentres, lo que importa son tus ganas de estar bien a través del deporte. Puede que un ejercicio no te salga a la primera, ni a la segunda o que te resulte sumamente incómodo, como todo lo nuevo y desconocido, pero la satisfacción de terminar algo que te propones y sentirte fuerte, además de feliz, no tiene precio.

A manera de anécdota: Howard Shultz, fundador de Starbucks, tuvo que hacer más de 250 presentaciones para levantar capital antes de que alguien le diera el sí. Si lo que quieres es salir del agotamiento o ‘bajoneo’, y sentirte bien física y emocionalmente, hazlo e inténtalo todas las veces que sea necesario. Cuando hayas cogido el hábito, ¡lo agradecerás!

(Foto: Difusión)

2. Separa tus espacios:

Es importante separar tus espacios para minimizar la sensación de nunca estar desconectado. Tres consejos importantes:

-Que el lugar en el que hagas deporte sea tu templo de paz: con audífonos y alejado de todo, de ser posible lejos de otras personas y estímulos.

-No comas en el mismo lugar en el que trabajas ni frente a la computadora. Comer con estrés indigesta y hace daño.

-Párate entre reuniones o tareas de la casa, y busca un lugar bonito con vista a una ventana idealmente para respirar y tomar aire fresco.

3. Mejora tus hábitos alimenticios:

Considero que el deporte y la alimentación son el secreto para cambiar el giro de tus niveles de estrés. Para mí, la comida es gasolina y a la vez medicina. Tiene todo que ver con tu salud y tu estado de ánimo.

Según el momento de tu vida, la comida es vital para manejar tus emociones. Por ejemplo, si andas ‘bajoneado’ o triste, necesitas comida fresca y ligera. Tampoco debes comer por ansiedad, sino para nutrirte y sentirte saludable.

4. Limpia tus redes sociales:

Amo las redes sociales, especialmente usarlas para compartir contenido de valor y contagiar bienestar. Sin embargo, creo que deben utilizarse con responsabilidad porque pueden ser agotadoras, generarte ansiedad, miedo o comportamientos que no te suman nada positivo.

Es vital hacer constantemente una limpieza de las personas que sigues, y quedarte solo con contenido de valor que nutra tu mente, calme tus emociones, te eduque o instruya en temas de interés; o utilizar las redes como un espacio social para momentos de distensión.

(Foto: Difusión)

5. Empieza a meditar:

Al inicio cuesta, como todo lo desconocido, pero cuando descubres la magia de escucharte respirar y valorar cada segundo al ver que todo lo demás es externo, es transformador. Cuesta, sobre todo si eres una persona ansiosa o en tiempos de más miedos y crisis, pero sí es posible regalarte pequeños espacios de silencio.

La vida es difícil y mil veces nos gana o quiere ganar, pero entrenar tu cuerpo, mente y emociones a diario sí es tu responsabilidad. Tú eres la única persona que puede controlar cómo se siente y mejorar los hábitos con los que enfrentas la vida.

Sobre KO:

KO posee un sistema único de entrenamiento de cuerpo, mente y emociones que fusiona cuatro disciplinas: boxeo, artes marciales, boot camp y yoga. Si quieres conocer más sobre KO para mejorar tu estilo de vida, ingresa a kodigitalstudio.com. ¡Combate el burnout desde casa!