Esta semana el ministro de Salud, Hernando Cevallos confirmó el inicio de la tercera ola en nuestro país. Mientras que en el mundo se está hablando sobre una rara coinfección respiratoria llamada “flurona”, en nuestro país ya se han presentado tres casos en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas.

Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud, explica a la agencia Andina que flurona “es un término coloquial que se refiere a la coinfección por dos virus respiratorios de manera simultánea en una persona: la influenza, y por eso el ‘flu’, y el SARS-COV2, y por eso el ‘ona’. El primer caso que se reportó fue el de una gestante israelí que tuvo las dos condiciones, pero que no tuvo un caso severo”.

Lely Solari aseguró que las coinfecciones han existido siempre por eso se debe estar alerta porque la influenza está presente en el país. Por eso, “es importante vacunarse también contra la influenza. Cualquier persona vulnerable como niños, madres gestantes, profesores, etc., deben hacerlo”, aconsejó y agregó que estos casos son señal de que no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad recomendadas.

“El virus de la influenza se transmite por gotas respiratorias y contacto; entonces que estén habiendo brotes de influenza significa que no estamos acatando las medidas respectivas. Recordemos que la influenza es menos transmisible que el SARS-COV2. Si estamos teniendo brotes de influenza significa que no estamos usando bien la mascarilla, no nos estamos lavando las manos, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer”, lamentó la especialista.

Debido a que no es posible diferenciar, a través de la sintomatología, si alguien tiene la variante ómicron o influenza es fundamental continuar con la vacunación tanto contra el COVID-19 como contra la influenza, señaló la infectóloga, lo que detendría que se extiendan los casos de flurona.

CASOS EN EL PERÚ

Recordemos que el director de vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, César Munayco Escate, detalló a RPP los primeros casos de flurona en el Perú se trataron de un niño, un adultos de 40 años ambos vacunados contra la COVID-19, por lo que no tuvieron complicaciones. Y el tercer caso fue de un anciano de 87 años con comorbilidades el que lamentablemente falleció.

“Es importante vacunarse, las vacunas reducen el riesgo de morir. Recomendamos a la población a vacunarse contra el COVID-19 e influenza”, señaló César Manuyco, quien agregó que los pacientes infectados con flurona presentaron tos, dolor de garganta y malestar general.

