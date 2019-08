Cuatro consejos de oro para no subir de peso en invierno

El invierno no solo es la estación más fría del año, también es la temporada en donde andamos más abrigados y nos provoca quedarnos en casa más tiempo.

Sin embargo, también es la estación que realizamos menos actividad física y comemos más. La nutricionista Lorena Romero, nos da cuatro consejos para tomar en cuenta y no subir de peso.

1. Si pensaste que comiendo un chocolate se te pasaría el frío, ¡te equivocaste! El chocolate, si es 70% de cacao, no va a aumentar tu temperatura, pero sí la va a mantener; en cambio, los chocolates con un porcentaje mínimo de cacao simplemente te engordarán.



2. Invierno no es excusa para no comer verduras. Muchas veces decimos “que dan frío”. Si no deseas consumirlas frescas, puedes hacerlo cocidas. Otra opción es hacerlo en cremas. Asimismo, si no te provocan en jugo, cómelas picadas.

3. En invierno nos invade la flojera, principalmente para hacer ejercicios, pero sugerimos que sí los practiques pues te ayudarán a regular tu temperatura corporal, solo sé constante.

4. Ten cuidado con las infusiones que tomas en invierno. Si bien es cierto que las hierbas como el anís, manzanilla, hierba luisa y té son buenas, no abuses de su consumo, menos aún en tus comidas del día, pues las hierbas interfieren en la absorción de nutrientes especialmente del hierro y calcio. Cuando las tomes hazlo sin azúcar, máximo tres veces al día y una hora antes o después de comer.