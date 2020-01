El verano ya inició en Lima. Que los días grises y lluvias repentinas no nos engañen, igual estamos expuestos a los rayos solares. El 90% de la radiación UV puede penetrar fácilmente las nubes pese a que el día no sea soleado, es por ello que debemos proteger nuestra piel aunque no vayamos a la playa o piscina. Respecto a los niños o bebés, muchas mamás no saben cuál es la edad adecuada para exponer a los más pequeños al sol, ya que su piel es mucho más sensible que un adulto.

El dermatólogo Sandro Tucto de la Clínica Ricardo Palma sostiene que “la formación de la melanina y otros componentes protectores aún son mínimos en los niños, por lo que no permiten formar una pantalla natural propia que autoproteja su piel. Lo recomendable para esta etapa es usar humectantes faciales y corporales. Estos se deben aplicar regularmente, previo al uso del fotoprotector. Ello debe ser indicado por un especialista, por ejemplo, deben usarse de tipo pantallas solares formulados a base de polvos minerales, ya que estos no se absorben a través de la piel y no generan riesgos de sensibilidad”. Es preferible llevar al bebe después de los 8 meses, pero en las horas donde los rayos solares no sean tan intensos.

Asimismo, Tucto también sugiere complementar la protección de los niños con las siguientes indicaciones:

1. Usar ropa apropiada con trama en el tejido y preferible que sea opaco, ya que los colores oscuros reducen el ingreso de la luz solar.

2. Los anteojos para proteger adecuadamente esa zona de los niños. También, sombreros viseras y permanecer el tiempo de mayor presencia solar debajo de áreas sombreadas.

3. Evitar exponerse al sol entre las 12.00 a.m. hasta las 4 p.m. En esos momentos se debe evitar la exposición a los rayos UV.

4. Frente a temperaturas altas se incrementa la sudoración, es por ello que se debe ingerir bastante líquido.

5. Ingesta de verduras (ensaladas), frutas de la estación se deben aconsejar por su carga de vitaminas y minerales y sus capacidades antioxidantes.

Especialistas nos dicen cuáles son los cuidados que debemos tener con los más pequeños en esta temporada. (Foto: shutterstock)

Por otro lado, cuando un bebé forma parte de la familia se deben tomar varias medidas y consideraciones, por ejemplo, los objetos necesarios para que los más pequeños disfruten al máximo. César Villaizan, especialista de Babysec y la doctora Catherine Cordova, dermatóloga de la clínica Dermática, nos dicen cuáles son las prendas y objetos esenciales que deben ir en la maleta:

1. Bloqueador: La piel del bebé es muy delicada por lo que nunca debemos olvidar el bloqueador especializado para bebés o niños. Siempre es preferible usar marcas dermatológicas que tengan estudios de respaldo. Asimismo, este debe tener un índice de protección de 50 a más, resistente al agua, colocar 30 minutos antes de estar expuesto al sol y retocarlo cada vez que el niño salga del agua.

2. Gorro y lentes: Asimismo, la especialista Córdova menciona que los gorros para bebé son el complemento perfecto para la playa y piscina, ya que protegerá a los pequeños del impacto del sol en su rostro, cabeza y orejas. Es preferible usar los de ala ancha o los tipo “chavito” que cubren también orejas y cuello. Cada marca debe demostrar que tiene protección UV. Lo mismo con los lentes, estos deberán contar con protección UV 400.

3. Pañal para el agua: Si deseamos que el bebé disfrute del mar y piscina, no puede faltar en su maleta el traje de baño desechable, este está diseñado para resistir al agua y brindar mayor comodidad en vacaciones, sin preocupaciones. Hay que asegurarnos que este pañal no se hinche al contacto con el agua y sobre todo que sea fácil de poner.

4. Toallitas húmedas: El aseo de los niños del hogar es primordial. Por tal motivo, las toallitas húmedas ayudarán a complementar el cuidado e higiene de tu bebé, en cualquier lugar donde se encuentren. De preferencia que estas sean hipoalergénicas.

5. Mudas de ropa: Una vez finalizado el día, es recomendable cambiar a tu bebé. En el caso de la playa, posiblemente la arena podría generar incomodidad en el menor. Se sugiere llevar unos zapatos cómodos para el menor con los que pueda caminar sobre la arena sin quemarse.

6. Repelente: En el caso de asistir a piscinas aplicar un repelente especial para bebés, que contenga DEET menos de 10%, es lo ideal. Se recomienda su uso después del protector solar.

7. Sombrilla con protección UV: La sombrilla con protección UV también ayudará a prevenir insolaciones en los bebés. Debajo de esta los pequeños podrán jugar evitando así que el sol dañe su piel.

8. Agua y snacks: No debe faltar el agua o bebidas de frutas sin azúcar, no obstante debemos tener cuidado con la fermentación de las frutas. Asimismo, tener en consideración los snacks de acuerdo a su edad, frutas picadas o enteras, galletas caseras a base de avena, sandwichs. En el caso de este último asegurarse que los ingredientes no se malogren con el calor, según Catalina Mata, Nutricionista Dietista.