Mamá Chef: “Los buenos hábitos se logran con recuerdos felices alrededor de la mesa”

Colette Olaechea, o Mamá Chef, nunca imaginó que la espera de tener a su ‘último hijo’ entre brazos, la pondría igual –o más- ansiosa que el nacimiento de sus tres pequeñas hijas Davina, Gabriela y Miranda. Se trata de un libro de recetas de comidas saludables para niños que le tomó alrededor de cinco años escribir-entre idas y vueltas-.



La chef de alta cocina, que cuenta con más de 160 mil seguidores en Facebook, aún no define el nombre del libro, pero nos adelanta que saldrá bajo el sello de la editorial Planeta. La publicación mantendrá el mismo estilo del popular blog: recetas simples y prácticas en base a productos naturales, así como recomendaciones de nutricionistas y pediatras.



- Se podría decir que en casa tienes a tus seguidoras más complicadas: tus tres pequeñas hijas- Davina, Gabriella y Miranda-. ¿Alguna vez tuviste que modificar una receta en base a productos naturales por ellas?



Son un amor, cuando quieren, si no son bien “complejas”. Siempre estamos modificando recetas para hacerlas más saludables, agradables y prácticas. Todo entra primero por las emociones, luego por los ojos y olfato y, finalmente por el paladar y demás sentidos. Mis hijas han sido de gran ayuda en todo sentido y ellas son las creadoras de Mamá Chef. Hemos aprendido que la hora de comer no tiene que ser una lucha diaria sino un momento feliz para disfrutar, compartir, explorar y descubrir.



- Pensar en alimentación saludable para bebés no solo se trata de invertir tiempo y dinero, sino de mucha creatividad e investigación. ¿Cuál es el proceso que sigues al momento de crear una receta?



La clave son los buenos insumos y tenerlos a la mano. Todo empieza por el mercado o supermercado. Lo ideal es comprar lo que está de estación, así será de buena calidad y económico, a parte de que ayudamos al planeta, algo que debemos enseñarles a nuestros hijos mientras van creciendo, es fascinante y empoderador saber de dónde vienen los alimentos que consumimos y sus estaciones.



La creatividad me viene cuando veo los insumos, ahí imagino cómo prepararlos y combinarlos (cuando es algo nuevo, siempre investigo para saber cómo se consume normalmente y de ahí hago mi versión). Cuando creo una receta trato que sea lo más simple y natural para aprovechar el sabor y textura del insumo que es el protagonista y no combino muchas cosas sino trato de resaltar las buenas cualidades del producto.

- La idea de que tus recetas sean supervisadas por un nutricionista o pediatra fue una sugerencia que te dieron o ya tenías claro qué era lo que necesitabas para que el mensaje de alimentación saludable sea más potente



Desde el primer día que le di de comer a mi hija mayor quise estar segura e informada de cómo alimentarla, por eso consulte desde antes con su pediatra y luego con una nutricionista. En verdad desde que estuve embarazada empecé a leer e informarme con mi ginecólogo de los cuidados que debía tener. Me parece justo y necesario seguir haciéndolo y más aún si voy compartir mi experiencia, hacerlo conscientemente.

Algo importante de resaltar es que cada madre es única y elegirá lo que le funcione mejor y vaya con su estilo de vida.



- Uno de los grandes problemas de los padres es que los niños suelen rechazar ciertas frutas, verduras y cereales, ¿cómo crear buenos hábitos alimenticios en ellos?



Creo que los buenos hábitos alimenticios se logran creando momentos y recuerdos felices alrededor de la mesa. Si el bebé o niño logra asociar la hora de comer con un momento feliz en donde comparte y explora, estará dispuesto a probar de todo. Las reglas son: nunca obligarlos a comer, predicar con el ejemplo, comer lo mismo y que nos vean disfrutarlo, ellos lo harán eventualmente con nosotros. Mientras van creciendo debemos involucrarnos y educarlos en su alimentación creándoles interés hacia lo natural. Cocinen juntos de vez en cuando. A nuestros hijos les encanta explorar y compartir con nosotros, aprovechemos eso.



- Eres de las mamás que dice nada de azúcar en la alimentación de mis hijas o qué productos has dejado de lado o reemplazado en tus diversas recetas.



Tratamos de no consumir azúcar en nuestro día a día y en las preparaciones, tampoco colorantes o productos con ingredientes artificiales. Si vamos a un cumpleaños no les prohíbo que coman cosas, pero trato que tengan conciencia y elijan lo mejor posible (yo igual). Si salimos o nos provoca nos comemos un dulce/ helado pero tratamos y también disfrutamos más comiendo cosas naturales. En casa por ejemplo reemplazo azúcar por miel o alguna fruta si quiero endulzar algo. No preparamos regularmente dulces cuando lo hacemos lo disfrutamos mucho. No tomamos, de diario, ninguna bebida o yogur azucarado, comemos arroz integral y casi siempre pan integral.



- La preocupación de qué alimentos podían comer tus hijas te motivó a innovar con recetas. ¿Te veías años después dando estos consejos en redes sociales?

Más que la preocupación diría yo el entusiasmo, ya que soy chef y me gusta comer bien. De hecho quiero lo mejor para mis hijas y que se alimenten balanceadamente era fundamental para mí. Nunca pensé tener un blog de alimentación infantil, todo se fue dando orgánicamente y es una gran responsabilidad llegar a tanta gente y eso me dio un poco de ansiedad al inicio. Mis publicaciones repentinamente empezaron a alcanzar 3 millones de personas, 170 mil veces compartidos, y casi 40 mil comentarios. Te cuento que sentí bastante miedo pero eso no me detuvo, más bien me hizo informarme más sobre temas de alimentación infantil.



- ¿El blog que se convirtió en libro o el libro que se hizo blog? ¿Desde hace cuándo la publicación de recetas para niños viene dando vueltas en tu cabeza?



Hace 5 años, desde que mi hija mayor comenzó a comer. Primero fue un libro que no publiqué, luego se convirtió en un blog en julio del 2016 ( que fue el segundo más leído del 2017 del diario El Comercio). Ahora finalmente será un libro que se publicará con la editorial Planeta. Me alegra mucho no haberlo publicado antes, creo que recién está preparado para “nacer”. Todos estos años sirvieron para que madure y sea realmente una guía completa para cada madre/padre, la cual me enorgullece compartir.

- ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el libro? En cierta forma te sacaste el clavo de tu breve paso por la carrera de periodismo.



Sí. Siempre quise escribir, investigar y compartir y ahora lo hago. Creo que la vida te va llevando por tu camino si la dejas. El libro me tomó 5 años en total. Al inicio fueron como 6 meses de ahí lo dejé un par de años y retome con mis hijas menores y con el blog. En esta última etapa, ya con la editorial nos ha tomado poco más de 6 meses.

- ¿Cómo podrías definir tu libro? ¿Un recetario, manual de alimentación o guía para padres primerizos?

Todas las anteriores. El libro es un conjunto de mis mejores recetas, simples y prácticas. A parte de mis recomendaciones como madre de tres niñas y chef y las respuestas a las preguntas más frecuentes de las madres.



- ¿En el libro encontraremos recetas para niños de qué edades?



Es para padres con niños de 6 meses a 15 meses pero se los recomiendo a partir de los 5 meses para ir anticipando situaciones.

- En una primera conversación me decías que aún no tenías definido el nombre del libro. ¿Qué opciones manejas y en qué fecha saldría al mercado?



Estamos entre:

-Mi primer Recetario- recetas y recomendaciones para bebés de 6 a 15 meses- Mamá Chef Colette Olaechea.

-Mis mejores recetas- Mamá Chef Colette Olaechea- recomendaciones para bebés de 6 a 15 meses.

La editorial está viendo que nombre es el más comercial… pero por ahí va. Se va a lanzar en junio, el 4 de mayo entra a imprenta.

- Además del blog, te diste el tiempo para crear tu propia línea de cereales. ¿Cuéntame sobre los beneficios de este producto?



Cuando mi primera hija iba empezar a comer me di cuenta del gran vacío de productos naturales y sin azúcar que había en el mercado para bebés y niños. Por eso desarrollamos una línea de cereales ricos y naturales, sin azúcar para bebés. Estos están fortificados con vitaminas y minerales necesarios para el correcto desarrollo del bebé. Me parece justo que nuestros hijos tengan mejores opciones en las góndolas de los mercados y feliz de que sea peruano. Tenemos 3 presentaciones de cereales instantáneos: Arroz, Multicereal con cereales andinos y Avena.



- ¿Podrías decir que tus recetas son fáciles de hacer y a la vez económicas?



Mis recetas son facilísimas, ricas y rápidas. Como mamá de tres niñas, no tengo mucho tiempo entre la cocina, el trabajo y el día a día con las chicas. Para comer bien no es necesario gastar tanto sino más bien ser organizado y creativo.