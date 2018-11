Estos son los mejores ejercicios para abdominales, según Harvard

Para las amantes del fitness, una de sus grandes metas es lucir un abdomen tonificado. Sin embargo, lograrlo no resulta nada fácil pues requiere de mucha fuerza de voluntad, buena alimentación y un gran trabajo físico. Así lo confirma Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, en su estudio "Core Exercises: 5 workouts to tighten your abs, strengthen your back".

La institución educativa ha revelado las claves para tonificar el abdomen y ser la envidia del verano. La primera es llevar una alimentación saludable pues si buscas formar músculo, es necesario tener la menor cantidad posible de grasa en la zona abdominal. La segunda, (y aquí viene la gran sorpresa), es dejar de lado los ejercicios de abdominales clásicos y optar por las planchas. Sí, las planchas.

Según concluye Harvard en su estudio, las planchas son el ejercicio ideal para fortalecer los abdominales pues trabajan todos los músculos centrales sin generar mayor dolor en la espalda ni cuello. En cambio, con los abdominales regulares, solo se trabajan algunos músculos y se corre el riesgo de sufrir dolores o hasta lesiones en estas áreas del cuerpo.

"Mucha gente empieza trabajando su core haciendo abdominales tradicionales (sit-up o crunch). Pero esos no son los ejercicios más efectivos para fortalecer y tonificar esta zona", señala el estudio dirigido por la doctora Lauren E.Elson y la consultora de fitness Michele Stanten.

Ahora, ¿qué tipo de planchas son las ideales? En realidad, la que prefieras. Para nuevos en la materia, se recomiendan las planchas básicas con posturas de 8 a 10 segundos. Por el contrario, si ya eres una experta ejercitando tu cuerpo prueba algunas más arriesgadas como el 'bodysaw' o 'roll out'. ¿Te animas a probarlo?