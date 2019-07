Todo lo que tienes que saber sobre el anticonceptivo oral de emergencia

El Ministerio de Salud volverá a distribuir sin costo la denominada píldora del día siguiente en todos los centros de salud del país, frente a la reciente orden del Poder Judicial. En respuesta, el Colegio Médico del Perú ha reafirmado su posición a favor de este método anticonceptivo, que ayuda a prevenir un embarazo cuando se ha sido víctima de agresión sexual, se ha tenido relaciones sexuales sin método anticonceptivo o si se tuvo una falla o accidente con el anticonceptivo de uso regular.

El Dr. Jaime Morán, Secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, señaló que “con esta medida se hace justicia con la población vulnerable y de bajos recursos, pues garantiza el acceso gratuito a este método”, recordando además, que la sentencia que prohibía su distribución en centros de salud y hospitales del Estado, no impedía su venta en centros privados, generando una situación de inequidad para la población.

A continuación, información clave sobre este medicamento.

¿Cómo funciona?

​La píldora del día siguiente impide el embarazo al postergar o retrasar la ovulación. Dificulta la movilización de los espermatozoides espesando el flujo vaginal, evitando que avancen hacia el óvulo y así no se produzca la fecundación. En caso la mujer estuviera gestando, el medicamento no tiene efecto, por lo que no es abortivo, ni daña al embrión en desarrollo.

¿En qué situaciones se puede tomar este medicamento?

​-Cuando se ha tenido relaciones sexuales sin protección de un método anticonceptivo.



- Cuando puede haber fallado el método anticonceptivo por uso inadecuado o incorrecto (no se tomó la píldora o se rompió el preservativo).



- En caso de agresión sexual sin protección anticonceptiva.

¿Cuáles son sus efectos secundarios?



La píldora del día siguiente puede causar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ligero sangrado vaginal irregular y cansancio. Sin embargo, estos efectos son poco frecuentes y varían en cada persona. No daña la fertilidad futura, sin embargo, su uso frecuente puede generar irregularidades menstruales, minimizar su efectividad e intensificar sus efectos secundarios.

Por último, es importante recordar que el AOE no es un medicamento para prevenir o combatir enfermedades de transmisión sexual (ETS), su función única es la de evitar un embarazo no deseado.