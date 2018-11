Virus del papiloma humano: seis mitos que debes erradicar

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más común y existen varios tipos que podrían afectar el área genital (vulva, vagina, ano, pene), boca y garganta.



Sin embargo, es muy fácil de prevenir debido a que existe una vacuna que puede ser aplicada en niñas y niños desde los 9 años de edad.



Cuando se trata de enfermedades siempre existirán mitos y tabúes relacionados con el tema, es por ello que especialistas de la Liga Contra el Cáncer resuelven los mitos más frecuentes a causa de este virus:



1. Solo las mujeres contraen el VPH. ¡Falso! Los hombres también pueden sufrir el virus del papiloma humano. Se estima que la mayoría de hombres y mujeres sexualmente activos tendrán esta infección en algún momento de sus vidas.



2. Sola las mujeres se pueden vacunar contra el VPH. ¡Falso! La vacuna está recomendada para niños y niñas desde los 9 años.



3. Existe un solo tipo de VPH. ¡Falso! Existe más de 100 tipos, de los cuales dos cepas son consideradas de alto riesgo, las mismas que son responsables del 70% de casos de cáncer de cuello y pueden generar el cáncer vulvar, anal y vaginal.



4. La vacuna contra el VPH adelanta el inicio de la actividad sexual. ¡Falso! La vacuna solo protege a las niñas contra el virus del papiloma humano. El inicio de la actividad sexual dependerá de la información que reciba de sus padres, escuela y comunidad.



5. El VPH significa que tengo cáncer. ¡Falso! Que tengas el virus del papiloma humano no significa necesariamente que vas a desarrollar cáncer. Esto se debe a que no todas las cepas del virus son cancerígenas.

6. El VPH tiene síntomas. ¡Falso! La mayoría de las personas infectadas con VPH no presentan ningún síntoma. Así, los afectados no experimentan problemas graves de salud; como mencionamos anteriormente, las únicas manifestaciones del VPH son las verrugas genitales (que no siempre se presentan) y algunos tipos de cáncer.