Este estudio refleja que la diversidad es el nuevo sinónimo de belleza

Una de cada tres modelos de los anuncios de moda de esta temporada ha sido de una etnia distinta a la blanca, según los resultados del estudio organizado por el portal web 'The Fashion Spot'. Es así como la diversidad se comienza a abrir paso para ser la nueva bandera de la industria textil; y las grandes marcas parecen estar más que encantadas.

Aunque aún hay mucho por hacer, es un gran avance que las campañas de moda celebren la diversidad apostando por modelos de distintos orígenes, colores, tallas y facciones. Un ejemplo de ello han sido los últimos fichajes del gigante H&M, con bellas modelos de procedencia marroquí, japonesa y hasta egipcia.

(Foto: H&M)

Balmain es otra de las firmas que destaca por su labor. La casa de moda francesa se ha vuelto el compañero infalible para el empoderamiento de la mujer afrodescendiente. Recientemente el diseñador vistió a 16 actrices en Cannes durante su protesta para lograr la igualdad en la industria del cine bajo el lema "My profession is not black".

Para la marca londinense River Island la diversidad es parte de sus ideales. Una de las acciones más aplaudidas de la firma ha sido la inclusión del lema: "las etiquetas son para la ropa" en sus campañas. No siendo suficiente, la marca busca incluir siempre a modelos de distintas razas y tallas.

'Zara' es la modelo londinense de ascendencia paquistaní que protagoniza la campaña inclusiva de River Island. (Foto: River Island)

Atrás quedaron los días en los que el estándar de belleza se veía monopolizado por una mujer esbelta, blanca y de cabello claro. Hoy, la moda parece estar preparada para empezar a quebrar estereotipos, consolidando a la diversidad como el nuevo reflejo de la verdadera belleza.