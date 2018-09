Las pasarelas de New York, Londres, Milán y París nos han deleitado con nuevas tendencias que, seguramente, llegarán a los looks de street style de las it girls, celebridades y modelos.

Entre ellas, se encuentra la tye die, el pantalón cargo, el crochet, las mangas puffed-up, los bike shorts, los tonos neón, los trajes sastre y el estampado de pañuelo. En esta galería, te contamos más sobre ellas.