Cada vez es más común que las mujeres organicen sus propias pichangas: el fútbol ya no es un deporte exclusivo para los hombres. Aunque aún existen esos paradigmas que quizás frenan que el fútbol femenino consiga una mayor promoción, ya contamos con diversas ligas y clubes dispuestos a incentivarlo. Entérate un poco más de cómo y desde cuándo funcionan.

Ligas Femeninas Fútbol 7



Para jugar con ellas, contáctate con sus fundadoras a través de su página de Facebook o mandando un correo a aherrera@ligasfemeninasf7.com



-Campeonatos: Inter colegios, inter empresas, LF7 primera división, LF7 segunda división.



-Academia LF7: Funciona todas las semanas. Pueden inscribirse chicas que nunca han jugado o aquellas que están aprendiendo. De esta academia ya se ha formado el equipo de la “Academia LF7”. Entrenan todos los miércoles por la noche en el polideportivo de Rosa Toro



-Pichangas Domingueras: Cuántas veces hemos escuchado que los hombres se van a pichanguear, pues ahora las mujeres también lo podemos hacer. A estos partidos libres las chicas acuden simplemente a jugar, además también consiguen nuevas amigas e incluso forman nuevos equipos.

Domingos por la tarde a partir de las 4:00pm en el Jockey Club (ingreso por la puerta número 4).



Guerreras Fútbol Femenino



Para inscribirte solo tienes que asistir a cualquiera de las 5 sedes con las que cuentan con una copia de tu DNI y una foto, para que puedan hacerte entrega de tu carnet y así poder ingresar a los entrenamientos.



Sedes y horario de entrenamiento:

-Villa el Salvador – Parque zonal Huáscar (Lunes y Viernes de 2pm a 4pm)

-Comas – Parque zonal Sinchi Roca (Martes de 2pm a 4pm y sábados de 8am a 10am)

-San juan de Lurigancho – Parque zonal Huiracocha (Miércoles y Viernes de 2pm a 4pm)

-Canto Grande – Complejo Deportivo IPD (Jueves de 3pm a 6pm)

-San Juan de Miraflores - Parque zonal Huayna Cápac (Jueves de 2pm a 4pm y sábado de 12pm a 2pm)



Club las 10's



La sede se encuentra en Lince, en el Colegio Meliton Carvajal y se pueden contactar con ellas a través de su página de Facebook, al correo futbolfemenino@las10s.com o al número 986-253-670



-Fútbol Categoría Mayores – Nivel Básico: Martes y Jueves de 7:30 pm a 9:00 pm

-Fútbol Categoría Mayores – Nivel Intermedio-Avanzado (en formación): Martes y Jueves de 7:30 pm a 9:00 pm y Sábados de 3:00 pm a 4:00 pm.

-Fútbol Categoría Menores – Niveles Pañalitos, Duquesitas, Marquesitas: Martes – Jueves -Sábado de 4:00 pm a 5:00 pm

-Fútbol Categoría Menores – Niveles Princesitas, Sub 15 y Sub 17: Martes – Jueves - Sábado de 5:00 pm a 6:00 pm



Fútbol Femenino - Liga Premier



-Para ser parte de la liga premier solo debes tener un equipo (no importa la edad que tengas) y ver el calendario de campeonatos que se llevarán a cabo a lo largo del año.

Mándales un inbox a su Facebook.



-Si no tienes equipo, no te preocupes. Los domingos a partir de las 4 puedes ir al colegio Meliton Carvajal y en estas clásicas pichangas encontrar un equipo para conformar.



-Para ser parte de la academia debes tener más de16 años y anotarte a las próximas clases integrales que se anuncian en su Facebook.