Gwyneth Paltrow no solo se ha hecho un nombre en el mundo de Hollywood por sus increíbles representaciones como actriz, sino que también se hizo conocida por sus rituales cosméticos, en donde algunos pueden pecar de demasiado excéntricos. Sin embargo, la 'celeb' ha demostrado que estos pueden funcionar, pues mantiene una piel radiante y joven, por lo que ha revelado uno más de sus secretos.

En declaraciones con la revista People, Gwyneth Paltrow contó que para mantenerse joven, además de seguir un estilo de vida saludable, tiene un pequeño secreto que sigue a diario desde sus 22 años. Se trata de darse un baño relajante todos los días antes de dormir.

"Empecé a aficionarme mucho a ellos cuando tenía 22 años y estaba rodando Emma en Londres. Me enamoré del ritual que traen consigo: encender una vela y tomarte una taza de té o un whisky, dependiendo de cómo haya ido mi día", comentó Gwyneth Paltrow a People.

Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el Ene 25, 2018 at 11:48 PST

Y es que, para la actriz, este momento de relajación mientras toma un baño le ayuda a limpiar su día y desconectarse. "No es como si estuviese meditando ni nada parecido, pero necesito ese tiempo, así que simplemente me lo tomo. Es realmente el único rato del día que me tomo para mí misma independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida", dijo Paltrow.

Definitivamente, tomarse un momento del día para concentrarse en uno mismo y olvidarse de las actividades diarias puede ser bastante beneficioso tanto para el cuerpo como para nuestro estado de ánimo. Y, aunque tal vez no podamos hacerlo a diario como Gwyneth Paltrow, no está de más tratar de intentarlo los fines de semana.

Asimismo, la actriz develó que utiliza sales de su firma Goop para complementar este ritual. "He creado una línea de baño que realmente responda a las necesidades de una persona moderna y que realmente traiga consigo elementos increíbles de la naturaleza a tu bañera".