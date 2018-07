"Había una vez una peruana": las mujeres detrás de nuestra historia

En el colegio nos enseñan de libertadores, mártires y defensores de la patria. Poetas, escritores y músicos con renombre que debemos recordar. Sin embargo, es poco lo que llegamos a saber de aquellas mujeres que con sus sueños y fortaleza consiguieron que hoy podamos disfrutar de una sociedad un poco más justa.

"Había una vez una peruana" es el nombre de un libro optimista, que invita a sentirnos orgullosas de ser mujeres en tiempos en que nuestra sociedad aún se pinta machista. Un libro que la mayoría de nosotras hubiera querido tener entre sus manos cuando era niña.

Álvaro Lasso, director editorial del libro, nos cuenta que la convergencia entre distintas generaciones de narradoras e ilustradoras hicieron que la lista de mujeres retratadas en este libro se enriqueciera y tomara forma. ""Había una vez una peruana" es un libro con 39 voces: 19 narradoras y 20 ilustradoras. Es un verdadero concierto sinfónico de artistas peruanas que hablan de peruanas", señala.

Flora Tristán y Blanca Varela, dos de las mujeres retratadas en el libro "Había una vez una peruana", desarrollado bajo el sello editorial Xilófono de Librerías Crisol. (Foto: Viù)

Desde Micaela Bastidas hasta Blanca Varela. "Había una vez una peruana" se remonta a distintos pasajes de nuestra historia paseando por la vida de mujeres que han desempeñado (y lo siguen haciendo) un papel importante en nuestro país. A través de sus valientes hazañas y la lucha por sus sueños, los relatos de este libro se presentan como un 'tesoro' para las niñas peruanas que construirán el futuro.

"Si tú le das a una niña a que lea esto, yo me imagino que al menos una de mil, va a llegar al colegio a decir: ¿por qué no sabemos cuándo las mujeres empezamos a votar?, ¿por qué no me enseñan eso en el colegio? Creo que este libro va a reconfigurar su forma de ver el mundo", señala una de las escritoras, Katherine Subirana.

El lado artístico del libro viene de la mano de 22 ilustradoras y artistas plásticas. Para Lici Ramírez, una de ellas, participar de "Había una vez una peruana" fue un acto de reivindicación y valoración a sus antepasadas, inculcando esas ganas de salir adelante con justicia, con valores.

"A las niñas les digo: creen, luchen, sueñen. Porque creo que de eso se trata nuestra vida: crear cosas hermosas desde el corazón, luchar por sacarlas adelante y seguir soñando para continuar con la esperanza y el amor", refiere Ramírez.

"Había una vez una peruana" se presentará este jueves 2 de agosto a las 7:00 p.m., en el auditorio Blanca Varela de la FIL Lima 2018.