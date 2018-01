Hombres: ¿qué es lo que más les atrae de una mujer?

¿Qué es lo que atrae más a un hombre de una mujer? Vaya pregunta. La respuesta es más complicada de lo que parece, porque, como dice el dicho "para gustos y sabores se hicieron los colores". Sin embargo, aquí te dejamos a grandes rasgos lo que la ciencia, los psicólogos y la experiencia femenina dicen al respecto.



1. Curvas de encanto



Según el psicólogo José Anicama, los gustos varían por culturas. Mientras que en Europa, la mayoría de los hombres se sienten atraídos por mujeres con una figura delgada, a los varones latinos les atrae más una chica curvilínea. Al respecto, la ciencia dice que para los hombres, el gusto por las caderas anchas es un deseo primitivo e inconsciente y es indicador de que una mujer es capaz de llevar un bebé de manera segura.



2. Rasgos seductores



La belleza es subjetiva; sin embargo, un estudio publicado en la revista científica Royal Society Open Science demostró que las mujeres que tienen caras más simples y sin rasgos distintivos (como una gran nariz o labios muy voluptuosos) son aquellas que parecen más atractivas debido a que sus rostros son más fáciles de recordar.



3. Felicidad que atrae



Investigadores del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. afirman que una mujer feliz causa emoción en los hombres, haciendo que ellos las vean más atractivas. Es más, un sonrisa por parte de ellas puede generar intensos cambios en el género masculino.



4. Siempre segura



La confianza debe ser una cualidad indispensable en una mujer y es uno de los aspectos que más atraen a los hombres, según el psicólogo José Anicama. ¿La razón? Quien acepta sus defectos, virtudes y controla sus emociones transmitirá lo mismo a su pareja.

5. Inteligente



Pese a que algunos dicen que no, una mujer inteligente siempre resulta atractiva para los hombres, esto no significa que tengas que ser una "sabelotodo". Para ellos es interesante mantener una conversación larga y agradable con alguien que sepa de lo que habla, sin necesidad que se muestre superior o agresiva.



6. La combinación perfecta



Y no hablamos de algo físico. La fórmula que atrae a los hombres a primera vista son los ojos y la sonrisa ¿Por qué? Porque esto demuestra interés, actitud y carisma. Además, la mirada hace que alguien se forme una idea sobre ti y los labios tiene el poder de seducción.



7. Lady in red



Los hombres son seres visuales por definición y, según varios estudios, el color que más los atrae es el rojo, por estar asociado a la sensualidad. Según una investigación de la Universidad de Rochester, cuando una mujer lleva una prenda de este color, es más probable que le digan para tener una cita. Por otro lado, un estudio d ela Universidad de Manchester descubrió que las mujeres que llevan los labios pintados de rojo generan una mayor respuesta por parte del hombre, el cual mira aquella parte del rostro casi por siete segundos.