Horóscopo Chino: ¿Qué es lo que caracteriza a tu signo?

Conejo. Sensible y carismático. Este signo puede ser bastante sensible, por lo que necesita de sus amigos y familia para no perder de vista sus ideales. Pero, no suele compartir fácilmente sus pensamientos. Por otro lado, le encanta la vida hogareña y es allí donde encuentra la confianza en sí mismo. (Foto: Shutterstock)