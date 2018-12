Cada vez que pasa por tu lado o lo ves te palpita el corazón, y claro, es normal porque hace meses 'mueres por él', pero no sabes cómo decírselo y salir de la terrible 'friendzone'.

Tranquila, porque Elyam Huamash, más conocida como Zinos en las redes sociales, en su libro 'El Zodiaco de la Puta Ama', publicado por la editorial Planeta, te dice cómo conquistar al chico de tus sueños, según su signo zodiacal. Descubre el paso a paso gracias al horóscopo.

Aries. Le vas a gustar a alguien Aries si ve que eres una persona a la que no le gusta la monotonía para nada, si observa que eres alguien auténtico, espontáneo y con quien puede bromear o reírse.

Porque si hay algo que Aries ama con locura, es reírse y poder hacer bromas (de buena forma) al lado de la persona que le interesa.

Sé una persona que pueda ser capaz de decir las cosas en la cara, porque Aries valorará eso. Sé alguien decidido. Aries como buena persona impulsiva, muchas veces no piensa antes de actuar, por lo que necesitará a alguien que sea igual de arriesgado o que al menos esté dispuesto a intentarlo y jugársela.

Tauro. Lo primero que debes tener en cuenta es que Tauro no es un signo con el que puedes ir y jugar solo porque sí, es más, te diría que ni lo intentes, ya que al final el estafador resultará estafado.

Tauro ama, adora la estabilidad, sea económica, amical, familiar, en su vida general, nunca querrá alejarse de la paz y de lo que le dé calma; es por eso que empezar una relación o enamorarse de alguien podría costarle, y eso implica un cambio grande en su vida y podría mostrarse reacio ante ello.

Sé, sobre todo, paciente, tómate la vida con calma porque eso es lo que hace Tauro, va con su ritmo, a su tiempo, y si tú lo presionas, lo único que conseguirás es que quiera alejarse o que ni siquiera le pase por la mente sentir algo por ti ni evalúe la idea de si debería iniciar algo contigo.

Géminis. Estas obligado a saber que si en tus planes conquistar a Géminis, debes tener en cuenta que es un signo muy cambiante.



Géminis tiene un lado que puede ser muy emocional y sensible, y otro que lo rechaza en su totalidad. Por lo que hay que saber cuándo y cómo ser cursi con este signo.



¿Quieres conquistarlo? Proponle hacer algo nuevo, una actividad donde pueda liberar su energía y pasarla bien, donde pueda ser él mismo. Este signo ama los detalles y recibir atención.

Cáncer. Lo que busca es una persona segura de sí misma y que le haga sentir esa estabilidad que a veces le falta. Si te muestras como alguien que es cero vulnerable generarás en Cáncer una atracción casi inmediata, pues ese tipo de personas, tan seguras de sí mismas, le encanta.

Leo. Es un signo que ama ser detallista cuando le gusta alguien, también esperará ser conquistado de la misma forma, o al menos de una muy parecida.

Con este signo nunca debes pensar que quizás lo material no le guste, porque no es así, le fascinará, aunque si quieres darle algún detalle hecho por ti, le parecerá genial.



Debes tener en cuenta también que es un signo mandón por naturaleza, por lo que tendrás que hacerle creer que tiene todo bajo su control. Otra cosa que este signo admira mucho es la inteligencia, le parece muy sexy.

Virgo. No hay nada que le atraiga más a este signo que una persona ordenada, centrada, ambiciosa, con quien pueda tocar ciertos temas en lo que tenga afinidad y opinión parecida.



En primer lugar, debes hacer que te tenga confianza, pues Virgo jamás pensaría en tener algo con una persona en la que no confía. Hazte su amigo, si ve que vales la pena, no te dejará en la friendzone, caerá por ti, lo busque o no, en serio. Confía y vuélvete su confidente.

Libra. Es un signo indeciso, por lo que para gustarle deberás mostrarte como una persona muy segura de sí misma. Ni se te ocurra presentarte como alguien que es inestable o frágil, porque lo que conseguirás será hacerle dudar de si eres alguien en quien realmente debería fijarse o no.



Necesitas coquetearle, que sepa que te gusta, dile cosas lindas que puedan subirle el ego y le hagan sentir bien.

Escorpio. Es uno de los signos más rencorosos de todo el Zodiaco y no tendrá reparos a la hora de destruirte, pisotearte, humillarte, hacerte mal y dejarte un enorme dolor, porque si hay algo que le viene bien a este signo, es la venganza.



Ten presente que Escorpio no puede sentir algún tipo de atracción o gusto, ni mucho menos enamorarse de ti, si no hay cierta admiración de por medio; por ese motivo, lo inicial que tienes que hacer es ganarte su respeto y asombro.

No le andes preguntando por su pasado ni andes indagando mucho en su vida, es un signo bastante misterioso.

Sagitario. No es superficial, no es prejuicioso. A Sagitario le encantan las personas que son abiertas, extrovertidas, alguien que le haga reír y sea bastante divertido.

Si eres una persona que está a su lado en los momentos más duros de su vida, créeme, Sagitario recordará eso y empezará a verte de forma distinta, lo quiera o no.

Capricornio. Tendrás que mostrarte como alguien distinto, generar en su vida cierta intriga, llamar su atención. Si te muestras como alguien más del montón, empezaste mal y ten en cuenta esto: La primera impresión siempre cuenta, sobre todo para este signo.



Otra cosa que no debes hacer es andar agobiándole por estar todo el tiempo pegado o detrás de él o ella.

Acuario. Busca a alguien con quien se sienta seguro y sepa, de alguna forma, que le serás leal, así como Acuario lo será si tiene algo serio.

Querrá a alguien con quien pueda tener conversaciones profundas, porque así es Acuario: profundo. Acuario ama su libertad y es algo que te quedará muy claro desde el principio, pues siempre buscará espacio para todo, para el amor, familia, amigos, todo.

Piscis. Detesta a las personas creídas y arrogantes, si te muestras así desde un inicio, descartará totalmente la idea de poder enamorarse de ti. Y difícilmente cambie de parecer.

Algo que odia Piscis es que lo critiquen, y juzguen sus cosas, pasiones, pasatiempos, etcétera. Háblale de temas interesantes, de cosas que desconoce en su totalidad. Muéstrate como alguien de buen corazón.