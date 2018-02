- / -

Escorpio. El mes del amor podría no ser tan bueno como esperas. Si estás soltera, no deberás tomar decisiones importantes durante este mes, pues lo más probable es que sean muy aceleradas. Paciencia. Para las que están en pareja, habrá alguien que quiera interponerse en tu felicidad amorosa. No le des el gusto y demuéstrale que su relación está mejor que nunca. (Foto: Shutterstock)