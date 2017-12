- / -

Leo. Diviértete y disfruta. Sin duda, el 2018 te sonreirá económicamente y podrás darte esos lujos que has estado evitando últimamente. Sin embargo, mantén los pies en la tierra y procura no exponerte demasiado. Medita antes de tomar una decisión, la impulsividad puede jugarte en contra. En el amor, no pierdas la cabeza por temas sin sentido, mantén esa frescura que te caracteriza. (Foto: Shutterstock)