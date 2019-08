Ivana Yturbe: ¿cuál es el proyecto social que le ha cambiado la vida?

La modelo e ‘influencer’ representará al Perú en el certamen ‘Miss Progress International’. Como parte de la competencia, Ivana Yturbe presentará un proyecto social ejecutable que busca reducir los niveles de anemia infantil en el país.

Alguna vez dijo que ya no iba a competir en más certámenes de belleza. Pero tuvo que retractarse cuando le hicieron la propuesta de representar al país en el ‘Miss Progress International’. La razón, explica Ivana Yturbe, es que se trata de un concurso que no solo califica “tus medidas o si tienes una cara bonita”. Para la competencia, cada participante deberá proponer un proyecto social, relacionado a temas como el medio ambiente, la salud, la integración de las culturas y los derechos humanos.

El evento se llevará en octubre próximo en la ciudad de Puglia, en Italia. Allí, ante un jurado, Ivana presentará un proyecto que busca reducir la desnutrición y los niveles de anemia infantil en el país. La propuesta consiste en aprovechar su condición de ‘influencer’ (tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram) para difundir información, tips y cómo revertir estos males que nos aquejan como sociedad.

Ivana representará al país en el ‘Miss Progress International’. (Foto: Difusión) difusion

De ganar, la modelo recibirá un monto de dinero que le permitirá ejecutar el proyecto. Con ello podrá visitar las zonas más vulnerables para realizar campañas de nutrición. También solicitará el apoyo de las autoridades para realizar tamizajes en la población y, en base a ello, tomar acciones que mejoren su calidad de vida.

Ivana cuenta que formar parte de este proyecto le ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. “Más del 40% de niños menores sufren de esta enfermedad, pero hay pequeñas acciones que pueden ayudar a revertir esa cifra, como por ejemplo capacitando a las madres para que aprendan a preparar platos económicos con alto contenido en hierro”, explica.

- ¿Crees que se deberían usar más las redes para promover este tipo de iniciativas?

- Exacto. Ser ‘influencer’ no solo sirve para promocionar marcas o decir, ‘ay, mira, qué bonito me queda esto’. O ‘mira qué bonito mi maquillaje’. Gracias a las redes podemos alcanzar a muchas personas e informarlas sobre un tema que nos involucra a todos y así poder ayudarlas.



- ¿De qué manera te preparas para el concurso?

- La preparación abarca distintos aspectos: desde el estado físico, nutricional, clases de oratoria, de pasarela, de etiqueta… Me vengo preparando desde hace cuatro meses.



- Veo que exige bastante compromiso de tu parte.

- Sí, definitivamente. Me levanto, entreno, tengo mis clases, almuerzo, me voy para el canal y así son todos mis días.



-¿Te cuesta llevar este ritmo?

-No paro, pero es lindo mantenerse ocupada. Aceptar este compromiso para mí ha sido maravilloso porque no solo estoy yendo a Italia como Ivana Yturbe, estoy representando al Perú.



-¿Qué tan complicado es para ti sobrellevar la popularidad y las críticas que te hacen?

-Las críticas constructivas son bienvenidas. No soy perfecta, pero siempre busco mejorar. De hecho hay comentarios súper feos, pero nos les doy importancia. Trato de llevar mis redes con responsabilidad.



-¿Extrañas el anonimato?

-La verdad es que sí, me encantaría. Pero mi abuelita ya me lo había advertido. Ella me dijo: una vez que pongas un pie en la televisión, despídete de tu vida privada. Obviamente tenía razón. Es complicado, pero hay que ser fuerte para seguir adelante.



¿Quién es tu soporte los momentos difíciles?

-Mi abuela. Ella es la persona a la que siempre acudo cada vez que algo me molesta. Cuando era pequeña veíamos Habacilar y ella me decía que cuando sea grande tenía que ser modelo de Raúl. Siempre está ahí para aconsejarme y decirme…



-Que pises tierra.

-No, no, para nada. Yo no creo ser una persona que pisa huevos. Para nada. A lo que iba es que ante tanta crítica uno a veces necesita una palabra de amor. Un abrazo. Y nada. Ella siempre es mi zona segura.



-Leí que estuviste un poco mal en los últimos días. ¿Cómo estás ahora?

-Ahora estoy un poco mejor, pero tengo que seguir cuidándome. Felizmente lo que tuve no es nada grave, ni tampoco una broma.



-¿Tienes planeado seguir en la televisión?

-Sí, por el momento sí. Tengo un contrato con el programa reality en el que estoy.



-¿Cómo es trabajar ahí?

- A veces es complicado. Requiere mucha preparación física. Estas corriendo, saltando, yendo de un lugar a otro. Ayer me dieron de alta y de inmediato me fui para el canal. No es fácil, para nada. Hace poco tuve una lesión en el pie que me complicó muchísimo. Es difícil, pero ahí vamos.



-¿Qué otras cosas te gustaría hacer?

-Ahora estoy viendo mi carrera de una manera distinta. Voy a ser imagen de una marca importante y estoy muy feliz. También me interesa el tema de la actuación. Me estoy preparando, pero mientras no esté preparada, no me verán actuando. Cuando lo esté, prometo hacerlo muy bien. //