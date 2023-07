¡JLo deslumbra! Si hay alguien que siempre tiene un estilo asombroso y acapara las miradas y reflectores, es Jeniffer López. La actriz y cantante estadounidense sabe muy bien cuales son las tendencias y cómo aplicarlas en sus outfits, ya sean para salir a un día casual, en una alfombra roja y hasta para pasar el rato en la piscina y este último cuatro de julio no decepcionó a sus seguidores con la elección que hizo de traje de baño para celebrar la independencia de su país.

La protagonista de “The Mother” disfrutó de las temperaturas cálidas de los Hamptons y sus fuegos artificiales en una fiesta realizada por el multimillonario Michael Rubin, donde estuvieron celebridades como las Kardashian, Kilian Mbappé, Leonardo Di Caprio, entre otros. Y aunque pudimos apreciar varios looks de todos los artistas, uno de los que más llamó la atención fue el traje de baño que llevó la esposa de Ben Affleck.

El look, inspirado en la tendencia barbiecore, constaba de un traje entero color rosa con un atrevido escote que encajaba a la perfección con su deslumbrante figura. El diseño con cortes cut out, escote en V y tiro alto llamó la atención de todos los fans de la artista, quien compartió en su cuenta de Instagram fotos de su look. “Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana festivo lleno de amor, familia, amigos y diversión”, escribió JLo en su perfil.

El post no tardó en llegar al más de un millón de likes y los comentarios de sus fanáticos solo alababan a la artista. “Así es como quiero verme a esa edad”, “Nuestra reina Jenny tiene 27 por siempre”, “La más hermosa de toda la tierra”, fueron algunos de los halagos que recibió JLo en su publicación.

Jennifer López complementó su look con unos lentes de sol de la marca Fendi, un collar de oro con su nombre escrito, unas argollas doradas y un moño recogido estilo clean look. La combinación perfecta para pasar un día en la piscina.

La fiesta de Micahel Rubin

No veíamos a tantas celebridades juntas desde la MET Gala en un mismo espacio hasta la última fiesta realizada por Michael Rubin en la que se reunió a artistas y famosos de todo hollywood y con la que todos quedaron sorprendidos. Michael es el fundador y director ejecutivo de Fanatics, una empresa que vende y fabrica productos con licencia para fanáticos de equipos deportivos profesionales.

Lo más sorprendente es que sus fiestas son tan increíbles e invitan a los famosos de todos los rubros, que incluso algunos ofrecen 100 mil dólares para poder asistir. Además, la marca de Rubin es conocida por organizar dos fiestas de enmarcadas dentro del Super Bowl, y el dueño cuenta con una fortuna de 16 mil millones de dólares.