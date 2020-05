En definitiva, este año está significando un reto diario, puesto que la actual pandemia del coronavirus no solo ha puesto a prueba a los sistemas sanitarios y a los responsables gubernamentales a nivel mundial, sino también a nuestra capacidad de resolución. Sin lugar a dudas, podemos obtener una experiencia positiva de ello, ya que esta cuarentena se ha convertido para muchos de nosotros en el momento ideal para aprender nuevas cosas y desarrollar habilidades como, por ejemplo, el arte culinario.

Es probable que en repetidas ocasiones hemos escuchado que la cocina, como espacio físico, ocupa un lugar fundamental, es el alma de una casa, ya que gracias a ella podemos saber mucho más acerca de una persona, pero además, porque es un lugar que por lo general, tiende a congregar a todos los miembros de la familia, y nos permite poder crear momentos inolvidables.

Tal vez esta sea la razón por la que cada vez más personas se están aventurando a cocinar durante el confinamiento, y sobre todo, a compartir toda una serie de distintos platillos en las redes sociales. Porque no hay quien pueda negar que todo lo relacionado con recetas se ha convertido en un fenómeno en la internet. Gracias a ello, tenemos una amplia variedad de opciones desde aperitivos hasta deliciosos postres para preparar y pasar un buen momento con nuestros seres queridos.

Un claro ejemplo de ello es la actriz ganadora de un premio Oscar, Jennifer Lawrence, quien se ha declarado una amante de la cocina. Cabe recordar que, es un bromista durante las entrevistas cuando se trata de comida, puesto que en una ocasión se declaró como la creadora del sándwich de pizza con chile,“Coges una porción de pizza, le pones encima un poco de chile con noodles, como en la receta sureña y luego lo tapas con otra porción de pizza y te lo comes como si fuera un sándwich”, refirió en el 2016. Y este año no es la excepción, ya que hace unos días atrás Lawrence compartió con una de sus mejores amigas, Amy Schumer en su programa “Amy Schumer Learns To Cook” una receta de pollo asado con arroz frito a la chalota.

-INGREDIENTES­­-

· 1 pollo entero (de aproximadamente 1,5 kg)

· 2 tazas de aceite de oliva

· 12 cucharadas de mantequilla sin sal, ablandada y cortada en rodajas

· Sal kosher

· 1 cebolla, cortada por la mitad

· 1 limón, cortado por la mitad

· 12 ramitas de tomillo

· 2 tazas de vino blanco seco

· 170 g de rúcula baby

· 1 taza de arroz blanco

· Aceite de oliva, para freír

· 5 chalotas picadas

· 450 g de setas shiitake, picadas en trozos grandes

-PREPARACIÓN-

Para el pollo debemos precalentar el horno a 200 grados, seguido de secar bien el pollo con papel de cocina, para luego colocarlo en la bandeja del horno, embadurnado con un poco de aceite, un poco de mantequilla y 2 cucharadas de sal. Después, echamos las dos mitades de cebolla a la bandeja, rociamos con el aceite restante y también debemos esparcir un poco de sal. Posteriormente, añadimos la mantequilla restante a la bandeja y exprimimos el limón por encima.

Mientras tanto, calentamos un poco de aceite en la sartén a fuego medio para saltear lo demás. Inmediatamente después, colocamos las chalotas y salteamos, removiendo de vez en cuando hasta que se doren (unos 7 minutos). Ahora colocamos las chalotas en un plato o un bol con una paleta perforada y espolvorea con abundante sal. Echamos las setas en la sartén con el aceite sobrante y las salteamos, removiendo de nuevo, hasta que se doren. Finalmente, juntamos en un bol el arroz frito, las setas y las chalotas, luego servimos el pollo con un poco de rúcula y la guarnición de arroz con chalota.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

--------------------------------------------------------

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que, en esta pandemia, estos implementos pueden escasear. Ahora, recuerde que, si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

