Johanna San Miguel: "Cuando sigues tu intuición, el camino se abre solo"

Por Adriana Chávez.



A Johanna, actuar la hace sentir viva y totalmente plena. “Ser actriz es mi esencia”, afirma. Y lo confirmó luego de ocho años en la conducción de radio y televisión. Tras su aparición en la película “Asu Mare 2” –de la mano de Carlos Alcántara– en el 2015, tomó la decisión de entregarse exclusivamente a la actuación.

Según Johanna, solo a través de la grandeza de su profesión aprendió a tomar decisiones acertadas, lo revela en el camerino, mientras peina con esmero la peluca de Florencia Cox, su personaje en la obra “Hasta las patas”, antes de la última función en el teatro Pirandello. Si bien disfruta del cine y de la televisión, por el teatro Johanna siente algo especial: en él encontró la “magia que cura”. Desde que regresó, ha empezado a reírse de nuevo, y la risa es sanadora.

Ahora quiere seguir aprendiendo y dar todo de sí misma. Está grabando la serie “VBQ Empezando a vivir”, y ensaya para “Billy Elliot”, una obra musical que se presentará en el Teatro Peruano Japonés. “Para este proyecto estoy en clases de tap. Es complicadísimo. Cada movimiento tiene un sonido particular y tienes que dejarte llevar por él para lograrlo”, cuenta.

Sí, vive a mil por ciento, pero energía es lo último que le falta. Tiene un secreto, dice entre risas, las siestas. Cada vez que encuentra un espacio en medio de su horario de trabajo lo aprovecha para acostarse en el lugar más silencioso. Esto le sirve para recargarse y dedicarse de lleno a lo que ha descubierto que la hace más feliz, y que ha revolucionado sus días. “Actuar es algo que atesoro y que no pienso soltar”, añade con completa seguridad.

- ¿Qué es lo que más amas de la actuación?

-Primero, los compañeros con los que trabajo. Estoy en un entorno rodeada de amigos. Amo trabajar con Wendy, Carlín, Gonchi, gente que conozco hace más de 20 años y que son como hermanos. Y, particularmente del teatro, lo adoro porque se trata de algo vivo. El teatro sucede y el público ve lo que acontece. Es absolutamente mágico. Escuchar la risa del público no tiene precio.



- Estás en el cine con la película “Locos de Amor 2” (estrenada el 14 de febrero), en ella interpretas a una locutora de radio...

-Sí, interpreto a Soledad, una mujer amargada, que ha sufrido una decepción amorosa. Le han partido el corazón en dos y tiene un concepto bajísimo de los hombres. Vive una situación bien contradictoria, porque odia las relaciones y no tiene fe en ellas, pero se dedica a darle consejos a la gente con problemas amorosos que la llama. Es un personaje completamente distinto a mí.



- ¿Tú sí crees en el amor?

-El amor existe. Lo veo en los ojos de las personas que amo y lo siento en el corazón, porque soy capaz de dar mi vida por mi hijo. Entonces, ¿cómo no creer en él? Además, aprendí que el amor era necesario cuando empecé a quererme como nunca antes lo había hecho.



- ¿Has tenido que pasar por muchos obstáculos o momentos difíciles en tu vida?

-Por suerte, han sido pocos y he tenido a mujeres fuertes, como mi madre y mi tía (Claudia Dammert, que falleció hace tres meses), que me han enseñado cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Uno puede ser su propio obstáculo y ese es el más difícil de afrontar. Puedes caerte sola o pueden venir terceros a tratar de ponerte cabe, y hasta hundirte en la hoguera, pero, finalmente, quien tiene el poder de volver a tomar el control de tu vida eres tú.



- Como lo hace Billy Elliot, el personaje de la obra en la que participarás este año. ¿”Billy Elliot” representa un desafío para tu carrera como actriz?

-Billy representa la lucha por lograr tus sueños, pese a todos los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Haré el personaje de la profesora Wilkinson, y sí es un reto total porque ella se encarga de canalizar su don. Billy, además, va en contra de una sociedad machista que constituye un impedimento para cumplir sus sueños.



- Y tienes pensado hacer un unipersonal...

-Voy a hacerlo a finales del 2018 o en el 2019, es el reto más grande que tengo. Tuve uno que se llamó “Se busca marido cama adentro”, duró un montón y fue muy divertido. Ahora hablaré de cosas distintas, de cómo me encontré nuevamente y entendí que la actuación me hace completamente feliz. Sé que todas las cosas pasan para algo, no por algo, sino para que valores algo. En la queja no hay aprendizaje. Hay aprendizaje cuando te cuestionas, cuando te preguntas qué puedes rescatar de una situación.



- En los últimos años viviste de todo, desde la conducción de un reality hasta tu retorno al teatro ¿Cuál es el aprendizaje con el que te quedas?

-Uno reciente. Hace poco me invadía una gran duda sobre una decisión que tenía que tomar y una persona me dijo: “¿Eso que estás pensando te va a dar paz?”. “No”, le dije y me respondió: “Ahí tienes tu respuesta”. Me di cuenta de que era algo muy sabio y aplicable a mi vida. Y ahí también entra a tallar el tema de la intuición. He aprendido a seguirla y a tomar conciencia de que uno debe escucharse a sí mismo. Cuando te escuchas y sigues tu intuición, el camino se abre solo.



Fotografía: Rafo Iparraguirre.

Directores de arte y styling: Gerardo Larrea y Antonio Choy Kay.

Producción: Elefante Producciones.

Maquillaje: Rossiebell Orbegoso para M.A.C Cosmetics.

Peinado: Shirley Noriko para Masters of Hair.

Asistente de foto: César Silva.

Asistentes de producción: Gwen Manrique y Brian Polo para Elefante Producciones.