Kate Upton denuncia al cofundador de Guess por acoso sexual

En los últimos días, lamentablemente, mucho se ha escuchado sobre las denuncias de acoso sexual en Hollywood. Y ahora parece ser el turno de la firma Guess. La modelo Kate Upton ha denunciado públicamente, a través de sus redes sociales, al cofundador de la casa de moda, Paul Marciano, por tocamientos indebidos.

Kate Upton se sumó al movimiento #MeToo y compartió en su cuenta de Twitter un mensaje afirmando que encuentra "decepcionante que una firma de mujeres tan icónica como Guess siga empoderando a Paul Marciano como director creativo".

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo — Kate Upton (@KateUpton) 31 de enero de 2018

Inmediatamente la publicación recibió cientos de mensajes de apoyo y solidaridad con la modelo, por lo que complementó sus declaraciones con un post en Instagram. "No se le debería permitir usar su poder en la industria para molestar a mujeres sexual y emocionalmente", escribió Kate Upton.

Kate Upton contó a la revista Time que los abusos comenzaron durante su primera campaña profesional, a los 18 años. "Tan pronto entré con Yu Tsai, el fotógrafo, Paul vino directamente hacia mí. Agarró con fuerza mis pechos y empezó a 'sentirlos'. De hecho estaba jugando con ellos. Después de que lo empujé, para alejarlo, dijo que solamente estaba asegurándose de que fueran reales", explicó.

Sin embargo, la modelo comenta que los abusos continuaron y narró otros lamentables episodios que tuvo que pasar durante su trabajo con la firma Guess.

"En un momento me tomó por la parte de atrás de mi cabeza para que yo no pudiera moverme. Empezó a besar mi rostro y mi cuello. Recuerdo que quise decirle 'aléjate', pero no quería abrir mi boca porque no quería que pusiera su lengua dentro. Tenía dos opciones: reírme incómodamente mientras me alejaba de él y evitaba que me persiguiera, o le pegaba al director creativo de Guess... así que decidí reírme incómodamente", relató Kate Upton a la revista estadounidense.

Un mes después, Kate Upton fue invitada a participar de otra campaña con la firma. Pero recibió una visita de Paul Marciano que ella rechazó cordialmente. Sin embargo, al día siguiente se llevó la sorpresa de que había sido despedida, supuestamente, por haber subido de peso.

Frente a ello, Paul Marciano publicó un comunicado en el medio TMZ en el que niega las acusaciones y afirma que se debe a un resentimiento de Kate Upton por haber sido despedida, debido a que "llegaba a altas horas de la madrugada con un aspecto horrible".

"Las acusaciones son falsas y ella no ha ofrecido detalles o pruebas de esta denuncia. Yo nunca he tocado a Kate Upton. Nunca he estado a solas con Kate Upton y nunca he sido inapropiado con ella. Si quiere denunciarme, hay un lugar para hacerlo y decir la verdad, es el juzgado o la policía", comentó Marciano a TMZ.