Con más de 30 años de carrera y más de 50 películas en su currículum, Kirsten Dunst se ha coronado como una de las actrices más destacadas de Hollywood, esto gracias a que la hemos visto crecer frente a las cámaras, logrando evolucionar interpretación tras interpretación. Su increíble trayectoria le ha permitido ganarse un lugar como parte del jurado del reconocido Festival Internacional de Cine de Cannes, así como numerosas nominaciones en eventos como los MTV Movie & Tv Awards, Golden Globe, People Choice Awards, entre otros.

Asimismo, Dunst ha tenido una carrera bastante variada, desde blockbusters a comedias románticas y pasando por películas típicas de adolescentes. Sin lugar a dudas, esta artista ha sabido muy bien aprovechar las oportunidades que se le han presentado, ya que ha podido interpretar papeles en cintas con grandes directores como Mike Newell, Sofia Coppola, Lars Von Trier, Michel Gondry y Walter Salles.

-EL PRECIO DE LA FAMA-

La actriz estadounidense empezó su carrera desde muy joven, con tan solo 6 años hizo su debut cinematográfico en el segmento “Oedipus Wrecks” del film antológico “New York Stories” de Woody Allen. Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama no llegó sino 5 años después con “Interview With The Vampire” de 1994, en donde actuó junto a estrellas de la talla de Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, dándole una experiencia envidiable desde muy pequeña.

Por lo general podemos pensar que ser una actriz en superproducciones de Hollywood es la mejor profesión del mundo, lleno de diversión, fama, dinero y glamour, pero en el caso de Dunst no fue nada fácil, ya que como destacó en una entrevista con la revista Times, ella consideró abandonar la interpretación para siempre. “Hubo un momento en que no sabía si estaba realmente haciendo lo que me gustaba”.

Es probable que muchos de nosotros recordemos su inigualable interpretación en la película de “Spider-Man” en el 2002, y es ahí donde la actriz empezó a percibir su trabajo de modo diferente: “Fue una tasa emocional que tuve que pagar. No quería interpretar siempre a ese personaje femenino llano que aparece como complemento del protagonista. Ya estaba dentro del sistema, pero el sistema no iba conmigo".

Por esta razón, Dunst atravesó por una época muy difícil que la llevó al abuso de sustancias y a una fuerte depresión en el 2008, este tiempo que desapareció de los focos de los paparazzi para conseguir rehabilitarse, le sirvió a la prensa para crear titulares como “la vida arruinada de otra estrella infantil”.

Sin embargo, gracias a que decidió buscar ayuda, Kirsten Dunst pudo regresar a las pantallas, pero esta vez apostó por un cine menos comercial, bajo la dirección de directores como Sofia Cappola o Lars Von Trier.

En agosto del 2019 recibió el reconocimiento de la industria en forma de una de las estrellas que integran el Paseo de la Fama de Hollywood; no obstante, días antes de la ceremonia en Los Ángeles, Dunst le dijo a la emisora de radio estadounidense Sirius XM que no se sentía valorada en el mundo cinematográfico: “Nunca he sido reconocida por mi industria, siento que no soy nadie. Muchas cosas de las que hecho terminan gustándole a la gente más tarde. ¿Recuerdas cuando salió Maria Antonieta? A nadie le gustó, pero ahora a todos les encanta”.

Por fortuna, la actriz ha podido continuar con su carrera y su vida a pesar de los obstáculos que se le presentaron en el camino. Actualmente, se encuentra felizmente casada con el también intérprete Jesse Plemons con quien tiene un hijo de dos años.

