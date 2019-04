Kourtney Kardashian cumple de 40 años: ¿qué hacer para lucir una figura envidiable?

Kourtney, la mayor de las polémicas hermanas Kardashian, hoy cumple 40 años y es una de las mujeres más atractivas del espectáculo. Tiene un rostro y una figura envidiable, pero para mantener un cuerpo de infarto, lleva una alimentación muy estricta. Según el portal Glamour esta sería la dieta de la bella socialité.

“Cada mañana, cuando me levanto, me tomo unos suplementos alimenticios de colágeno con el estómago vacío. Unos 20 minutos después me bebo una cucharada de vinagre de manzana orgánico mezclado con un vaso de agua”, ha declarado Kourtney.

Para la Kardashian, estos dos hábitos tienen un montón de beneficios en todo su organismo, desde su piel hasta la manera en como su cuerpo procesa los nutrientes.

La rutina continua. Antes de tomar desayuno, toma un chupito (30 mililitros) de probióticos veganos. “Después, como cada mañana, me como un pudding de palta recién hecho con el alga azul E3Live, proteína de tuétano en polvo y aceite de MCT. Se hace en unos pocos minutos y me proporciona grasas saludables que me dan energía antes de entrenar".

El desayuno llega después de entrenar (lo hace entre cinco y seis veces a la semana). Come un tazón de porridge de avena integral que prepara cada día, le pone frutas, semillas, polen de abejas y un poquito de miel.

¿Qué come en el almuerzo? “Me encantan las ensaladas. Como una siempre al mediodía con alguna proteína, o pescado. Intento hacer mi propio aliño solo con vinagre o kion porque los que venden en las tiendas están llenos de azúcar y conservantes innecesarios”, agrega.

Si a media tarde le provoca algo, come verduras frescas con crema de palta, almendras crudas o un poco de fruta fresca. También suele beber té verde caliente después de cada comida.

Por la noche, antes de cenar, le toca otra ronda de vinagre de manzana mezclado con agua y otro chupito de probióticos.

Para cenar toma sopas sencillas y recién hechas. Pueden ser con espárragos o coles o chile de pavo (frejoles con pavo y salsa).