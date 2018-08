Kourtney Kardashian se separa de su pareja (y aquí te contamos todo el lío)

En tiempos de compromisos y matrimonios, Kourtney Kardashian parece estar nadando contra la corriente. La hermana mayor de la familia acaba de romper su relación con el modelo de 25 años, Younes Bendjima.

Aunque la pareja se lleva una diferencia de 14 años -Kourtney tiene 39- parece que la edad jamás fue un impedimento durante los últimos dos años. Sin embargo, por razones que desconocemos, la pareja ha concluido su relación hace unos días, según el medio estadounidense TMZ.

Tras la separación, han salido a la luz fotografías del modelo, en un viaje a México, junto a Jordan Ozuna, una joven que ha salido con el rapero Tyga y Justin Bieber anteriormente. Al respecto, Younes ha publicado en sus redes sociales que solo se trata de una amiga, aunque Kim Kardashian parece no creerle.

You guys, this. Is. Wild. #CommentsByCelebs Una publicación compartida por @ commentsbycelebs el 7 de Ago de 2018 a las 3:59 PDT

¿Qué dira Kourtney al respecto? Al parecer aún no tenemos ninguna respuesta, pues la celebridad solo ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Don't make me feel a way". ¿Se trata de una indirecta?