En la serie ella es una niña intrépida y al mismo tiempo traviesa que, con su vestido color rojo y sus rulos ensortijados, llegó a cautivar a todo público. El personaje de Lulú junto a sus amigos Toby, Fito, Anita, Pepe, Gloria y Memo hicieron de cada capítulo una historia de mil y un travesuras.

Al inicio de cada episodio “La pequeña Lulú” aparece en un monólogo, donde aborda temas cotidianos, sarcásticos y graciosos como por ejemplo: “Una vez vi a una señora que se acercaba al carrito de un bebe y decía cuchi, gugu, tata. Me acerqué y vi al bebe mirando a la señora como pensando ¡Usted debe ser muy linda pero no le entiendo nada! … para hacerles franca si los padres les hablan así a los bebes no me extraña que se lleven tanto tiempo para aprender a hablar".

El 23 de febrero pasado, Lulú cumplió 84 años desde su creación, por ello hacemos un repaso de la historieta que luego fue llevada a la televisión, y que cautivó a niños de todo el mundo.

El nacimiento de Lulú

La pequeña Lulú fue creada el 23 de febrero de 1935 y apareció por primera vez en la contraportada de Saturday Evening Post una revista estadounidense. Su creadora fue Marjorie Henderson, más conocida como “Marge”, nombre con el que firmaba sus historietas.

Su creadora fue Marjorie Henderson, más conocida como “Marge”, nombre con el que firmaba sus historietas. (Foto: The philadelphia ledger)

Marge nació en Filadelfia y logró ser una de las primeras mujeres dibujantes de cómics en Estados Unidos y gracias a su éxito llegó ser independiente, pero sobre todo a ser una de las mujeres empresarias que comercializó su personaje. En 1944, la pequeña Lulú se llegó a publicar como un cómic independiente y con el paso del tiempo su éxito se fue incrementando.

En sus historias se refleja la vida de jóvenes norteamericanos de los años 30 y del cambio social de la época. Lulú es una niña que no le teme a nada ni a nadie, de carácter fuerte, independiente y rebelde por desafiar a los niños. Es así que se considera como uno de los primeros personajes feministas de la historia del cómic. La historia en general se basa en las travesuras de Lulú como personaje principal y el de sus amigos.

La serie animada se basa en las travesuras de Lulú como personaje principal y el de sus amigos. (Foto: Pinterest)

El personaje de historieta pasó con el tiempo a ser una serie de televisión que se transmitió en Norteamérica y en varios otros países. Los cómics fueron publicados en diversos idiomas como español, griego, árabe, japonés, entre otros. Llegó a Latinoamericana gracias a la editorial mexicana Novaro, que compró los derechos de edición en español. Ellos reeditaban la historieta de inglés al español y muchas veces el contenido variaba porque los cómics tenían menos páginas que el cómic original.

En 1971, la caricaturista se retira del dibujo tras 40 años dedicados a esa labor. Junto con su despedida también se retira el éxito del cómic, pues se pierde la originalidad y cierto humor característico de Marge.

La pequeña Lulú dejó un gran espacio en la historia del cómic y este año se cumplen 84 años de su existencia. La serie infantil, también se puede ver a través de la plataforma de Netflix.