La cantante y actriz reveló en sus redes sociales que estará en la portada de diciembre de la revista Elle USA. En el se deja ver con looks elegantes y sofisticados. Lady Gaga fue entrevistada por Oprah Winfrey y en el cual comenta acerca de su vida profesional, la salud mental y cual es su verdadera relación con Bradley Cooper. Ella ha logrado demostrar que es una persona muy versátil tanto en los escenarios, en el cine y también en su nueva faceta de empresaria.

En la pagina web de la revista Elle, está toda la entrevista que se le realizó a la cantante. Ahí se revela que Lady Gaga pasó por momento difíciles a los 19 años de edad, por ejemplo que a esa edad fue abusada sexualmente en varias ocasiones, que tiene depresión, que en varias ocasiones intentó lastimarse o que también gracias al mundo del maquillaje descubrió que podía ser más fuerte y poderosa.

La cantante reveló lo siguiente para Elle USA: “Trabajé en tres trabajos, pagué mi propio alquiler y fui a la farmacia a comprar maquillaje. Experimenté con el color, me miré en el espejo y literalmente me forcé. Yo inventé Lady Gaga. Y me hizo sentir fuerte, me hizo sentir poderoso. He sufrido depresión desde que era una niña, pero, Dios mío, el superhéroe que salió volando de mí, fue como Clark Kent y Superman: me dio alas para volar. Y por eso también me negué a cambiar. A medida que avanzaba mi carrera, incluso antes de ser famoso, cuando la gente decía: “Oh, el maquillaje, hay demasiado maquillaje. Es exagerado, bla, bla, bla “, sería como,” Esta es mi fuerza vital”.

Asimismo, la cantante también comentó respecto a la relación que mantiene con Bradley es solo profesional y que los rumores de romance son falsos. “Francamente, creo que la prensa es muy tonta. Quiero decir, hicimos una historia de amor. Para mí, como intérprete y actriz, por supuesto, queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Y queríamos que la gente sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que atravesara la lente de esa cámara y cada televisor que se estaba viendo. Y trabajamos duro en ello, trabajamos durante días. Mapeamos todo el asunto: fue orquestado como una actuación”.

Lady Gaga, reveló lo qué sintió al ganar su primer Oscar y que para ella fue un sentimiento de dolor y de profunda tristeza. " Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras debido a muchas cosas diferentes, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré a ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación. El dolor que había tomado para llegar allí. Porque cuando eres violado, particularmente en repetidas ocasiones y a esa edad, tendrías TEPT (trastorno de estrés postraumático) durante años por eso.

La cantante es conocida por tener looks muy exóticos y llamativos, y por mostrar cierta fortaleza en su música como en sus presentaciones en vivo. Ella aconseja a sus fans que a pesar de mucho odio que nos rodea podemos ser amables con las personas que nos lastiman. En la galería que acompaña esta nota, revisamos todos los looks que lució Lady Gaga para la revista Elle USA.