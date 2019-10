Las estrellas del programa “Keeping up with the kardashians” venderán su ropa por Internet. Así lo anunció Kris Jenner en su cuenta oficial de Instagram. Se sabe que las hermanas solo visten ropa de diseñador y marcas lujosas, esta vez decidieron por vender varias piezas de su armario. La pagina web, ‘Kardashian Kloset’, presenta una gran lista de productos de Kris Jenner, Kylie Jenner y Kim Kardashian. Por otro lado, Khloé y Kourtney mostrarán la venta de su ropa próximamente.

Hace una semana, Kris Jenner mencionó lo siguiente: “¡Nuestra nueva y fabulosa tienda en línea, @KardashianKloset, llegará pronto! Por primera vez podrás comprar artículos directamente desde nuestros armarios. ¡Estén atentos para todos los detalles y la fecha de lanzamiento y sigan a @kardashiankloset en Instagram para obtener más información! No puedo esperar. ¡Los amo chicos!”.

Se aprecian varias marcas de alta costura como Balmain, Oscar de la renta, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, entre otros. Los precios van de 300 dolares hasta más de 3 mil dolares. Aunque, cabe resaltar, que gran porcentaje de las prendas de Kylie están agotadas, hay más variedad en lo que ofrece Kris. La ropa va desde ropa deportiva a vestidos de fiesta muy elegantes. Asimismo, la venta al público comenzó el pasado viernes 4 a las 9 a.m.